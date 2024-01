Icône réactionnaire” : parrain du Printemps des poètes, Sylvain Tesson dérange

Ce 10 janvier, les mots de la directrice artistique de la manifestation dressaient un portrait convaincu de ce parrain 2024 :

Les poètes l’escortent dans toutes ses aventures. Pas un périple qui ne se réfère à eux. Pas un récit qui ne les convoque. Souvent ce baroudeur esquisse même des haïkus sur sa route, voire d’autres « pensées sauvages ». L’écriture et l’effort, voilà qui donne le cap. La merveille et le risque. L’ailleurs et la grâce. Le péril et les mots. « La poésie est le mouvement des choses », écrit-il à propos de Rimbaud. Telle est sa boussole. Vagabond à temps plein, Sylvain Tesson « n’a pas besoin de converser ; il possède ses poèmes et le chant du monde. Il a d’autres rendez-vous avec la beauté des forêts, avec le soupir des marais, avec le vol des insectes et le ressac des mers ». Et, au nom de La Grâce, en cette année bissextile, il a aussi rendez-vous avec le Printemps des Poètes. » – Sophie Nauleau (via Facebook)

Mais nul n’est prophète en son pays et cette association dérange profondément. Une tribune circule, presque sous le manteau numérique, en tout cas abrité par les messageries électroniques : à cette heure, ils sont plus de 500 à y avoir apposé leur signature, avec un objectif clair, le refus de cette nomination pour 2024.

Sans que l’on sache d’où elle émane ni qui l’a initiée, cette tribune passe de compte en compte – ActuaLitté l’a reçu à deux reprises ce 17 janvier.

« La fin de l’année 2023 a signé le glissement du second mandat d’Emmanuel Macron, un président autodésigné comme “ni de droite, ni de gauche”, vers un projet politique plus que jamais proche de l’extrême-droite, illustré notamment par le vote de la nouvelle loi sur l’immigration — revendiquer comme une “victoire idéologique” par Marine Le Pen — et marqué par une idéologie réactionnaire où les changements sociaux, pourtant inhérents à toute société démocratique, incarnent un danger. » Pétition contre la nomination de Sylvain Tesson comme parrain du printemps des poètes

Ses signataires se désignent comme « poétesses, poètes, éditrices et éditeurs, libraires, bibliothécaires, enseignantes et enseignants, actrices et acteurs de la scène culturelle française ». Et unanimement, rejettent ce parrainage, estimant que l’écrivain incarnerait une « icône réactionnaire ». On lui reproche la préface d’un ouvrage « de référence de l’extrême-droite, Le camp des saints, de Jean Raspail, qui n’est autre qu’une dystopie raciste sur l’immigration ».

Ou encore des propos qui en feraient une « figure de proue de cette “extrême-droite littéraire”, aux côtés de Michel Houellebecq et Yann Moix, un triste panel d’“écrivains en vogue” dont les prétendus accidents de parcours se révèlent, en réalité, les arcanes d’un projet “d’une sinistre cohérence” que nous refusons et condamnons ».

Lanceuses et lanceurs d’alerte, ils estiment qu’accorde cette place à l’auteur, renforcerait « la banalisation et la normalisation de l’extrême-droite dans les sphères politique, culturelle, et dans l’ensemble de la société ». De la sorte, tant la directrice artistique que son conseil d’administration participeraient à « cette normalisation au sein des institutions culturelles ».

No pasaran, donc. « De plus, pour son activité concentrée essentiellement sur une manifestation de deux semaines, des sommes considérables issues de l’argent public sont allouées au Printemps des poètes, qui ose maintenant bafouer nos voix pour répondre au calendrier politique du pouvoir. Il est temps que ce fonctionnement change », assènent les signataires.

Réactionnaire et poésie ne font pas bon ménage, poursuit le texte :

La poésie ne saurait être neutre, sans position face à la vie. La poésie est en nous, elle porte nos douleurs. Elle est dans la masse. Le quotidien. L’infâme. La tendresse. La rue. L’épuisement. Le quartier. Elle est dans nos silences. Nos joies. Elle est dans nos corps broyés, nos corps souples, nos regards flamboyants et nos brèches. Dans ce qu’on a vu, mais qui ne se dit pas. Dans les souffrances de nos sœurs. Dans ce qui résiste. Elle est aussi dans le queer, le trash, la barbarie, le vulgaire. Dans la colère qui rythme nos souffles. Dans tout ce que nous sommes et ce en quoi nous n’étions pas destiné·es à survivre.

Et chacun est alors convié, en son âme et conscience, à ajouter sa voix… La tribune est à consulter à cette adresse.