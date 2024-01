Une brève histoire de l'économie

Un véritable défi : une histoire de l'économie en 130 pages, par l'un des plus brillants esprits du XXIe siècle. De la charrue au tout numérique en passant par le krach écologique et le nouveau capitalisme financier, Daniel Cohen replonge dans les grandes étapes de l'histoire de l'économie et de la société. Revisitant son oeuvre, il propose une réflexion sur la croissance économique, devenue la religion du monde moderne. Quels sont nos réels besoins ? Pourquoi les Français sont-ils moins heureux que les autres ? Jusqu'où va notre faculté d'adaptation à un modèle économique ? Qu'est-ce que le bonheur intérieur brut ? Survivrons-nous à l'Intelligence artificielle ? Telles sont les questions brûlantes auxquelles répond, dans un langage accessible, ce livre qui mêle économie, histoire et anthropologie et nous entraîne au coeur d'un fascinant voyage dans la compréhension du désir humain. La prodigieuse synthèse d'une pensée iconoclaste.