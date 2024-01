Tainted Hearts Tome 3

Ally a découvert la vérité. Et cette bombe lâchée au milieu d'un repas a réduit en cendres ses espérances. Pour elle, c'est l'altercation de trop, son coeur malmené par le chanteur en a assez. Profondément blessée, la jeune danseuse s'efforce d'oublier l'impétueux leader des Chainless et de se recentrer sur son but de toujours : la danse. Avec sa candidature envoyée à l'Opéra de Paris, elle touche enfin son rêve ultime du bout des doigts. De son côté, Chester, occupé à promouvoir le nouvel album de son groupe de rock, n'a pas dit son dernier mot. Il refuse de perdre Ally et pour cela, tous les coups sont permis. Même les plus bas. Entre confrontations électriques et langues qui se délient, l'heure est à la libération de la parole. Ally trouvera-t-elle la force de pardonner les écarts de conduite du chanteur ? Chester arrivera-t-il enfin à s'affranchir des chaînes de son passé pour réapprendre à faire confiance ? Coeur écorché contre coeur écorché... Résilience et rédemption... Et si c'était ça, leur remède ? [Liste des trigger warnings : Homophobie, sexe, deuil, traumatismes, harcèlement scolaire, abus sexuel, consommation de drogue et d'alcool]