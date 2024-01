DRCL midnight children. Tome 1

Le mythe de Dracula revisité par un orfèvre du manga ! A la fin du xixe siècle, un vaisseau russe embarque d'étranges caisses remplies d'une terre à l'odeur pestilentielle. La traversée des océans est un calvaire pour l'équipage : disparitions et morts suspectes s'enchaînent. Certains parlent d'un fantôme... Quand le bateau parvient enfin à destination en Angleterre, il a tout d'une épave flottante. Alors que la police portuaire se lance à la recherche de survivants, elle tombe sur une énorme créature mi-homme mi-loup, qui disparaît comme par magie... Quelques instants plus tard, dans le cimetière de la ville, quatre élèves du prestigieux établissement Whitby assistent à une scène terrifiante : un de leurs camarades est capturé par une bête ténébreuse ! Seule Mina Murray, l'unique fille de l'établissement, a le courage de voler à son secours, mais il est déjà trop tard... Le brillant Shin'ichi Sakamoto (Ascension, Innocent...) revisite le mythe de Dracula et installe le plus célèbre des maudits au coeur de la jeune élite anglaise ! Cette relecture moderne qui dépasse les genres et les frontières est portée par des "enfants de minuit' tous différents, mais unis dans leur volonté de se frayer un chemin à travers les ténèbres...