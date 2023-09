La cité de la victoire

Situé au 14e siècle dans le sud de l'Inde, ce conte épique suit Pampa Kampana qui, par sa volonté, érige un empire majestueux. Elle en sera témoin depuis son ascension jusqu'à sa chute après deux siècles et demi. "Victory City" est une vision d'une société où la tolérance surpasse les divisions et où les femmes sont à égalité avec les hommes.

Alliant amour, aventure et éléments mythologiques, ce livre de Salman Rushdie s'interroge sur les aspirations humaines, les utopies et le type de monde que nous souhaitons construire. Il met également en avant la puissance et le charme des récits.