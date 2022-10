Lagarce, Juste la fin du monde : des ressources gratuites en ligne

Disparu en 1995, Jean-Luc Lagarce laisse derrière lui une œuvre théâtrale d’une singulière modernité mais à l’écriture parfois déroutante. Déjà mise au programme de l’agrégation de lettres en 2012, avec ses pièces Derniers remords avant l’oubli et précisément Juste la fin du monde, l’œuvre du dramaturge connaît un succès toujours grandissant, en témoigne les nombreuses reprises de ces textes par les troupes de théâtre amateur dont c’est l’un des auteurs favoris.

Pourtant, de son vivant, Jean-Luc Lagarce fut essentiellement connu comme un brillant metteur en scène des pièces des autres, à commencer par celles de Beckett, dont il fut un fervent admirateur. Avec sa troupe du Théâtre de la Roulotte, créée en 1977, en clin d’œil à Jean Vilard, il portera avec succès les textes Marivaux, Labiche, ou encore Ionesco. Mais, quand il s’agit de jouer ses propres pièces, les spectateurs se font plus rares.

Lagarce au cinéma :

La pièce Juste la fin du monde écrite en 1990, alors qu’il se sait déjà condamné par le sida, a quelque chose à la fois de testamentaire et d’autobiographique tout en transcendant sa seule expérience personnelle. En 2016, c’est Xavier Dolan qui en fait un film remarquable, salué par la critique, avec à l’écran Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Vincent Cassel, Léa Seydoux et Marion Cotillard. Cette adaptation très fidèle à l’œuvre de Lagarce est disponible en DVD (à moins de 10 €).

Lagarce à la radio :

Avant même de rentrer dans l’étude de Juste la fin du monde, on peut faire connaissance avec son auteur, à travers la série en quatre épisodes de 60 minutes chacun que France Culture lui avait consacrée en 2020. Le troisième épisode est spécifiquement consacré à Juste la fin du monde, avec, au micro, Alexis Leprince, enseignant, chercheur et dramaturge, auteur de Juste la fin du monde, de Lagarce à Dolan, (PUFC, 2018).

Lagarce en vidéo :

De façon plus ramassée, on peut aussi s’en tenir à l’épisode intitulé « Jean-Luc Lagarce, juste avant la fin du monde » également de France Culture dans le cadre de l’émission Une vie une œuvre. Dans un angle plus directement pédagogique, on peut suivre la vidéo d’une douzaine de minutes qu’Amélie Vioux a consacrée à l’œuvre. Celle qui est derrière le site commentairecompose.fr propose un éclairage vivifiant pour tous ceux qui ont des difficultés à rentrer dans le texte.

Dans le cadre de l’opération Théâtre à la table lancée par la Comédie française, une version de Juste la fin du monde est proposée de façon gratuite et accessible sur Youtube. On y découvre le texte, bien sûr, dit avec talent, mais dans un cadre singulier, celui du travail qui précède la mise en scène définitive. Réalisée par Clément Gaubert, cette version réunit les comédiens Jérémy Lopez, Danièle Lebrun, Laurent Lafitte, Anna Cervinka et Pauline Clément.

