Lisez des livres”, conseille Bruno Le Maire aux vacanciers

« Sentez-vous libres de faire les choses autrement », conclut encore Le Maire avant de souhaiter de bonnes vacances sur le réseau social professionnel. Si sa mise en avant de la lecture est appréciable, elle n'a rien d'une découverte en période estivale. Comme le rappellent chaque année des études commandées par des compagnies aériennes — curieusement plus rares en 2023 —, se plonger dans un livre figure toujours en bonne place parmi les activités des Français, en particulier sur la plage.

Les déclarations d'intention s'éloignent parfois des actes, comme en politique, mais l'attachement à la lecture persiste néanmoins.

Le conseil de Bruno Le Maire a-t-il été suivi par le reste du gouvernement ? Au sein des confidences des intéressés, la lecture se ménage difficilement une place. Et pour cause : Emmanuel Macron lui-même aurait donné pour consigne de « rester mobilisés », une directive redoublée par le Première ministre Élisabeth Borne, qui a réclamé « une destination compatible avec leurs responsabilités », située à proximité d'une préfecture, en cas d'urgence.

Résultat : tous les ministres ont presque parlent de vacances « studieuses » cette année, pour ne pas déroger à la ligne gouvernementale.

Comble du comble, seuls Macron et Borne placent la lecture dans leur programme de vacances. Le chef de l'État avoue ainsi au Figaro : « Je pars toujours avec beaucoup de livres, plus que je ne peux en lire. » Sa pile à lire de Brégançon (Var) comprend une dizaine de livres, dont des « essais philosophiques », sans plus de précisions. Élizabeth Borne, pour sa part, assure qu'elle fera « de la marche et beaucoup de lecture », également dans le Var.

Au final, parmi les ministres, seul Bruno Le Maire suivra son propre conseil, avec la lecture au programme de son séjour en famille dans le Pays basque.

Après ces vacances qui n'en sont pas vraiment, les ministres ont rendez-vous le 23 août prochain, pour la reprise.

Pendant ce temps, outre-Atlantique...

Aux États-Unis, la valorisation des lectures présidentielles est une tradition un peu plus entrée dans les mœurs. Nixon, George W. Bush, George H. W. Bush ou Bill Clinton ont ainsi fait état de leurs préférences en la matière, sans évoquer Barack Obama, qui publie deux fois par an une liste de conseils de lecture. Seul Donald Trump s'enorgueillissait de ne pas lire...

Joe Biden ne s'est pas vraiment illustré non plus pour l'instant, mais Jill Biden s'est arrêtée ce 31 juillet au sein de la librairie Browseabout Books, à Rehoboth Beach, dans le Delaware, lieu de vacances du couple. Un peu plus tard, sur la plage, elle s'est plongée dans Demon Copperhead, livre doublement primé de Barbara Kingsolver, tandis que monsieur a notamment... piqué un somme.

Une application stricte du conseil du ministre de l'Économie français, cette fois...

Photographie : illustration, Edwige, CC BY 2.0