Masque sous le nez, Plume dans le postérieur : Saint-Germain des Près a encore frappé

Publié en juin dernier, Les possibles a donc attiré l’attention des zélés chroniqueurs du Masque, ce 17 août. Et la prévisible diatribe, après tout c’est un peu le principe de l’émission, un jeu de massacre censé être drôle, n’aura pas déçu : le Masque n’a aimé ni le livre ni l’autrice. Un comble ? Plus que ça : la démonstration qu’autour de la table, aucun des commentateurs n’a conscience que sans les ouvrages de Virginie Grimaldi et des autres auteurs à succès, nombreux sont les livres qui ne verraient pas le jour.

Depuis ses premières armes dans l’édition, avec Le premier jour du reste de ma vie (City, janvier 2015), la romancière a vendu 3,176 millions d’exemplaires, toutes éditions confondues (les versions numériques ne sont pas comptabilisées). Soit un montant avoisinant les 30,4 millions €. En 2020, elle figurait en deuxième place du classement des dix best-sellers français, où on la retrouve depuis 2018. Et gageons qu’elle récidivera en 2021.

“Un écrivain a le devoir de méchanceté”

La citation de Philippe Caubère dit tout. Sur cette même période passée en revue, Jérôme Garcin a vendu 265 .602 exemplaires, soit 3,959 millions € indique notre partenaire Edistat, sur une quinzaine d’éditions (poches et grands formats). Honorable, certes, mais pas de quoi jouer dans la cour des poids lourds. À l’antenne, chroniquant le livre de Grimaldi, il assure que « [l]es bras m’en tombent. Le livre aussi, un peu », en découvrant que l’autrice de Les possibles est la romancière française la plus lue.

Michel Crépu, rédacteur en chef de La Nouvelle Revue française (Gallimard, l’éditeur de Jérôme Garcin, par ailleurs) écrit aussi des livres : à l’exception d’un essai sur l’affaire Fillon en 2018, qui frisa les 2700 ventes, il accumule 9823 exemplaires au cours des six dernières années.

Éditeur, il aurait pu fournir à Monsieur Garcin les données de ventes des livres, rappeler que sa précieuse NRF n’existerait pas sans les ventes de Foenkinos, de Pennac, de tant d’autres… Mais non, loin de lancer un débat économique intéressant sur ce qui fonde l’édition, les succès permettent de financer des livres plus littéraires, mais moins vendeurs, donc de sauver la diversité de la littérature, il se contente de noter « Si vous prenez les pages de remerciements à la fin il y en a dix… Ce final de remerciement n’est pas possible. » On sent là la critique fouillée, la réflexion profonde, l’œil de l’aigle.

Arnaud Viviant, lui, n’a rien fait paraître depuis des années. Il sortira prochainement, à La Fabrique, Cantique de la critique, un essai dont voici un extrait, comme un condensé de bribes de dialogues volées sur le trottoir entre le Café de Flore et les Deux Magots : « Tant que la critique a eu pour fonction traditionnelle de juger, elle ne pouvait être que conformiste, c’est-à-dire conforme aux intérêts des juges. Cependant la véritable critique ne consiste pas à juger, mais à distinguer. Pour être subversivement démocratique, la critique n’a nul besoin d’être unanime ou divisée. Il lui suffit de parler du langage au lieu de s’en servir. »

Arnaud Vivant proclame fièrement, à l’antenne, n’avoir jamais entendu parler de Virginie Grimaldi — il suffit de prendre le métro pour la découvrir en quatre par trois sur les murs, mais passons. Pour un critique censé s’immerger au cœur de l’édition française, passer à côté de Virginie Grimaldi depuis 2015, c’est un bel effort. Et c’est la limite d’une critique tellement infatuée d’elle-même, de ses mots, de ses coteries, qu’elle affiche fièrement son mépris abyssal du goût du public, non qu’elle eut à le partager, mais, à tout le moins, à en connaître.

Quant à Jean-Claude Raspiengeas, il voit dans le roman un écho avec « les grands succès de la télévision, notamment les séries, françaises, qui sont affligeantes ». Ce qui nous prouve d’un coup que Monsieur Raspiengeas est aussi brillant chroniqueur de séries qu’il l’est pour la littérature. Baron Noir, Le bureau des Légendes, OVNIs, Les Revenants… Monsieur Raspiengeas a trouvé tout cela affligeant. Dont acte. Que Madame Grimaldi se rassure cependant, si elle est comparée à ces œuvres, elle est en bonne compagnie.

Économie de la chaîne

L’honnêteté intellectuelle aurait consisté à rappeler que les ouvrages, et le succès commercial, de Virginie Grimaldi, et de tous les gros vendeurs, participent à l’industrie du livre. Ce sont ces livres qui permettent aux autres livres d’exister, et on peut estimer sans se tromper qu’en France le succès obtenu par deux livres, parfois même un seul, permet d’en publier dix qui perdent de l’argent.

Bien entendu, ce raisonnement économique a dû paraître bien vulgaire à Monsieur Garcin et à ses chroniqueurs. Non, au Masque on est entre soi, entre gens de bon goût qui étrillent le mauvais, et savent reconnaître le talent littéraire d’un Gabriel Matzneff, véritable citoyen de Saint-Germain-des-Prés, en lui attribuant le Prix Renaudot en 2015.

À moins que, à moins que… ce ne soit une expression de la phallocratie de cette émission, descendre en flammes une femme qui vend des livres, quel bonheur !, comme Mediapart l’avait pointé ?

Dans une enquête découlant de dizaines d’heures d’écoute, le journal avait, en février 2020, « recensé un flot de propos sexistes et, dans une moindre mesure, des stéréotypes racistes ou homophobes ».

On ignore, en fin de compte, ce qui est le plus troublant : que la deuxième romancière en ventes, après Guillaume Musso — encensé lui par Jérôme Garcin pour son dernier roman, mais homme — soit méconnue de la clique du Masque, ou que, sur les 10 meilleures ventes de 2020, aucune autre que Musso n’ait trouvé grâce à leurs yeux. Rien, pas un mot, sur Michel Bussi, Franck Thilliez, Joël Dicker, Marc Levy, Bernard Minier, Aurélie Valognes, Marie-Bernadette Dupuy et Agnès Martin-Lugand. Mais quelle joie d’étriller Virginie Grimaldi !

Et alors, on en vient à regretter le temps où Jean-Louis Bory s’écharpait au Masque avec Charensol. Certes, la mauvaise foi et la méchanceté étaient là, mais le talent aussi, qui n’y est plus ?

Sauf que...

Bien entendu, les chroniqueurs se défendront en rappelant Beaumarchais (ou Le Figaro, mais comme le second vend plus que le premier...) : « Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur. » Et nul ne songerait à retirer à Patricia Martin et ses compères, le droit de mobiliser l’antenne de France Inter pour indiquer à des auditeurs nombreux — près de 700.000 — combien Les possibles leur est sorti par les yeux. D’autant que, mi-août, plusieurs mois après la publication du roman, ces avis éclairés étaient primordiaux.

Mais que les grands vendeurs ne se mettent pas martel en tête : seuls 10 % des professionnels estiment que Le Masque et la Plume prescrit l’achat de livres. (sondage Livres Hebdo - Xerfi/I+C, mai 2021). Sic transit gloria mundi. Et toutes ces choses…

crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0