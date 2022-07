Marché du livre : l'année 2022 commence sous le signe du manga

Guerre en Ukraine, élections présidentielles, et surtout, fin de la période de grâce connue entre 2020 et 2021 : le marché du livre recule de 5 % en volume comme en valeur, sur le premier trimestre 2022, en regard de 2021. Cependant, assure GfK, l’industrie garde un teint rosé, avec 10 % de niveau d’activité de plus qu’en 2019.

Quelque 143 millions d’ouvrages vendus en six mois, avec une prédilection désormais acquise pour la bande dessinée : ce segment représente 38 millions d’exemplaires, soit 5 % de mieux que l’an passé. La littérature générale chute de 4 %, avec 37,7 millions de titres, mais la plus dure des dégringolades est celle de l’édition jeunesse : 30,3 millions d’ouvrages, soit 15 % de moins qu’en 2021, sur la période.

GfK considère toutefois que « les Français continuent à acheter d’abord des romans : le segment “Fiction moderne” est toujours le 1er du marché en nombre d’exemplaires vendus et génère 2 fois plus de CA que le manga au 1er semestre 2022 ». Les mangas… définitivement le moteur économique de l’industrie.

Ce sont 3 millions d’exemplaires de plus qu’en 2021 qui ont trouvé preneur au cours de la première moitié de l’année, et 14 millions supplémentaires si l’on se réfère à 2019. Evidemment, le Pass Culture n'est jamais bien loin.

Et, congés obligent, « les Français sont retournés vers les Guides touristiques avec +1,1 Mios exemplaires vendus par rapport au 1er semestre 2021 et les Cartes (+ 120 000 ex.) ». Et ce, après deux années calamiteuses pour ces secteurs.

Dans quelques semaines débutera la grande kermesse de la Rentrée littéraire : en 2021, elle s’était articulée autour de 450 ouvrages qui ont réalisé plus de 50 millions € de chiffre d’affaires, pour 2,5 millions d’exemplaires. Avec toujours la même observation : cette période, entre fin août et début octobre, « représente plus de 10 % des ventes annuelles en Fiction Moderne grand format », assure GfK.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0