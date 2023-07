K-Pop : BTS se raconte, et c'est un carton

Exit les best-sellers : les parents préparent toujours la rentrée prochaine. Passeport s’impose comme l’incontournable des vacances, et ce pour toutes les phases de l’école maternelle à la 6e.

En termes de vente, la version Du CE1 au CE2 baisse légèrement avec 16.226 ventes (au lieu des 18.783 de la semaine dernière), mais garde la première place du classement. Elle est suivie de près par Du CE2 au CM1, avec 15.897 exemplaires, quand Du CP au CE1 ferme à nouveau le trio de tête, avec 15.501 ventes.

Nathan fait de la résistance, avec ses versions 6/7 ans et 7/8 ans, s'écoulant respectivement à 14.215 exemplaires et 13.270 exemplaires. Le roman Le Café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi fait une percée, et obtient la 19e place (+10 places). Labyrinthes de Franck Thilliez fait de sonc côté un +19, et rafle la 30e places (6991 ; éditions Pocket).

Le tome 9 de Kaiju n°8, de Naoya Matsumoto, édité aux éditions Crunchyroll, chute brutalement de 22 places (45e place). Côté nouvelles entrées, Beyond the story : 10 ans de souvenir de BTS (Seuil), sorti le 9 juillet dernier, fait une remontée fulgurante à la 21e place (+136 places), pour sa deuxième semaine dans le classement.

Crédits photo : marcnajera/unsplash.