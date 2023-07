Les cahiers de vacances sèment le savoir et récoltent les ventes

De la 6e à la 5e de Hachette Éducation caracole en tête des ventes, avec 14.966 exemplaires écoulés. Fred Vargas est descendue de son trône pour s’octroyer la 2e position avec Sur la dalle, qui a convaincu 14.378 acheteurs. Virginie Grimaldi ne s’éloigne pas non plus : Il nous restera ça est 3e avec 13.253 tirages vendus.

Le tome 9 du manga Kaiju n°8 de Naoya Matsumoto (trad. Sylvain Chollet, Crunchyroll) se fraie un chemin dans un palmarès dominé par les passeports de vacances : il se hisse à la 4e place avec 12.577 tirages écoulés. Mélissa Da Costa est moins chanceuse : la version poche de La faiseuse d'étoiles chute de 3 rangs et arrive 7e (12.008 ex.)

La suite du top 15 est uniquement consacrée aux cahiers de vacances de Hachette Éducation et Nathan, avec une préférence marquée pour ceux de la première maison d’édition. Du CE2 au CM1 (Hachette Éducation) est 5e (12.403 ex), suivi par Du CE1 au CE2 (12.284 ex). Ces deux ouvrages devancent Du CP au CE1 (Hachette Éducation) qui se place en 8e position (11.791 ex), juste avant De la 5e à la 4e (Hachette Éducation, 11.366 ex) et Du CM1 au CM2 (Hachette Éducation, 11.249 ex).

