Bob Morane, ou l'ombre jaune de Roselyne Bachelot

Le décès du romancier belge Henri Vernes sera passé inaperçu rue de Valois. En revanche, la mort d’André Tubeuf, philophe et critique musical aura nécessité un communiqué de presse officiel. « Que voulez-vous : la bande dessinée ne rivalise pas avec la philosophie », raille un amateur.

Depuis la jurisprudence Gérard de Villiers, le ministère de la Culture dispose d’une arme à toute épreuve : « Faire des choix, c’est donner du sens. » La phrase, un brin assassine, vient d’Aurélie Filippetti : alors en responsabilités, la ministre avait refusé de rendre hommage à l’auteur de la série SAS. Selon Valois, l’hommage, c’est comme les antibiotiques, ni automatique ni « systématique », assurait alors Aurélie Filippetti.

Sur une personnalité comme Gérard de Villiers, le choix était discutable, mais pouvait s’entendre — à condition de répéter et parler fort. Mais Henri Vernes ? Près de 200 romans, 40 millions d’exemplaires, une adaptation en bande dessinée, et — fait rare — un hommage musical du groupe Indochine, repris par Nada Surf. Peu nombreux sont les personnages de fiction littéraire à pouvoir s’en vanter, tout de même.

On n'est pas populaire sans raison

Donc faire des choix, c’est donner un sens, voici qui mériterait de figurer sur le frontispice du ministère, façon abbaye de Thèlème : « Fais ce que voudras. » Et tant pis si l’année de la BD 2020, prolongée pourtant en 2021, vient tout juste de se clore : la rue de Valois cherche certainement à mettre derrière elle l’événement, ou « marasme vidé de son sens ». C’est ainsi que les parrains et marraines de la célébration avaient qualifié le projet, en claquant la porte et leur démission.

Et si Vernes fut avant tout romancier, Bob Morane, ce sont des aventures déclinées en bandes dessinées – 85 tomes tout de même publiés chez Marabout, Dargaud et au Lombard, avec cinq dessinateurs, et une relance en 2015, par Dimitri Armand au dessin et Luc Brunschwig et Aurélien Ducoudray pour le scénario.

Quarante années de BD et d’aventures pour Bob Morane, qui avait fait ses premiers pas romanesques en 1953. Excusez du peu.

Une postérité significative, au point que Soleil publiera une nouvelle série, signée par Christophe Bec et Corbeyran, avec Paolo Grella au dessin : Les 100 démons de l’Ombre jaune, à sortir en septembre prochain. On y retrouve d’ores et déjà la patte de William Vance, qui compte parmi les grands dessinateurs de la série Morane. Le tout préfacé par Henri Vernes…

1952. En pleine guérilla entre le Viet-Minh et les forces françaises, Bob Morane et Bill Ballantine sont parachutés en compagnie de soldats d’élite au nord de l’Indochine. Leur mission est d’aider les troupes françaises à combattre les sympathisants d’Hô Chi Minh, ces derniers s’acharnant à vouloir mettre les Français à la porte de leur pays pour en reprendre le contrôle.

Doit-on évoquer également le dessin animé de 98, le film de 1961 — dont l’unique copie fut détruite lors de l’incendie de Belgavidéo ! Ou encore la série télévisée qui dès 63 rendit le personnage plus populaire encore ?

Populaire… est-ce là le plus grand tort de Vernes et de son héros ?

Couacs à répétition

Sur les questions techniques, on savait déjà Roselyne Bachelot bien mal outillée — les auteurs en ont fait les frais plus d’une fois depuis son entrée en fonction. Mais sur les enjeux de vie littéraire, l’erreur ici devient grossière.

À peu près aussi navrante que l’oubli de la Légion d’honneur, promotion du 14 juillet 2021, où pas un seul représentant de l’industrie du livre ne figurait. Aucun nouveau chevalier venu de l’édition — du jamais vu. Et ce, malgré les efforts connus et reconnus du président du syndicat des éditeurs, Vincent Montagne, « exceptionnel ambassadeur de ses éditeurs auprès de la rue de Valois », comme nous l'indique un familier de la vie politique.

MÉDAILLE: la Légion d'honneur, de grands absents

Pendant ce temps, le Pass sanitaire, qui provoque des sueurs froides chez les exploitants de salles de cinéma, met le monde des bibliothèques et médiathèques sens dessus dessous… le silence radio ministériel devient épatant. « Les vacances approchent, personne ne veut risquer le surmenage », commente un scénariste. « Une nouvelle fois, madame Bachelot démontre ses centres d’intérêt. Au moins, Franck Riester avait la politesse de ne pas parler de voiture ! »

Et de conclure : « Peut-être qu'avec un opéra Bob Morane... » La ministre avait confié que Les Pêcheurs de perles de Georges Bizet demeurait son air favori. Est-ce que La Rivière de perles (album de Vernes et Forton, éd. Michel Deligne) trouverait grâce ?