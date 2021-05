Roselyne Bachelot, ouvrière de la culture bien mal outillée

« Une mission d’accompagnement sera confiée à Pierre Sirinelli », indique une note de la rue de Valois, consultée par ActuaLitté. Et ce, à travers une cellule où le rejoindra Sarah Dormont. Tous deux auront à mettre en œuvre une méthodologie pour les négociations à mener. On apprend également que la mission « prendra appui sur la révision de l’accord de 2014 sur le contrat d’édition », mais que les modalités exactes « sont en cours de définition ». Reste donc à attendre les premières discussions qui « pourront être lancées dans quelques semaines ».

“Nuits de Chine, Nuits câlines, [...] Où l'on croit rêver”

La récente intervention de Roselyne Bachelot laissait déjà un goût amer. « Peut-être que l’on entend surtout les écrivains », assure-t-elle, en évoquant un secteur des artistes-auteurs « extrêmement divisé ». Tenir compte de la diversité du secteur, d’accord, mais la ministre revendique surtout d’avoir « repris les 15 propositions qui font l’unanimité », sur les 23 du rapport Racine. « Quant au reste, régler les conflits qu’il y a entre les artistes-auteurs, je préférerais régler les conflits territoriaux en mer de Chine, ce serait plus simple pour moi. »

Les intéressés apprécieront.

Un bon ouvrier a toujours ses outils : il semble que la ministre ait décidé de se pourvoir d’un presse-agrumes pour monter un mur. La cellule ainsi mise en place pour ce qui touche aux négociations professionnelles ne semble pas des mieux armées pour ce faire.

“Incohérence fondamentale”

Dans son précédent rapport, remis au CSPLA, Pierre Sirinelli expliquait en effet qu’une réforme ne pouvait pas intervenir au sein du Code de la Propriété intellectuelle. Après tout, il ne lui revient pas de régir les relations entre commanditeur et commandité — éditeur et auteur. Cela relève qu’une question de droit civil : formellement, tout juriste trouverait que cela se défend. Et, sur le fond, ce serait même souhaitable.

Ainsi, la loi, par peur d’encadrer, maintient une insécurité juridique dont les auteurs sont victimes. Et Pierre Sirinelli renvoie aux négociations — donc aux accords collectifs — toute protection de la partie faible. Les artistes-auteurs.

Or, si ce dernier indique que tout ce qui est relatif aux conditions de travail n’a rien à voir avec le CPI, le ministère explique en revanche que ce même CPI servira à piloter les négociations. Lequel CPI n’est donc pas concerné. Que la rue de Valois aime marcher sur la tête est une chose, qu’elle demande à ses interlocuteurs de lui emboîter le pas, une autre. « Que le Code détermine ce morceau de droit relève tout de même d’une incohérence fondamentale », grince une juriste. On connaissait déjà l'incurie, dont Lewis Trondheim avait fait état...

D’autant que, si les compétences en matière de propriété intellectuelle du futur missionné se reconnaissent, ses compétences en droit social ou fiscal sont elles moins connues. « Et pour cause ! », tacle-t-on.

Le chauffeur Uber, un auteur qui s’ignore ?

Car les réponses qu’apporte Arnaud Roland, conseiller technique responsable des industries culturelles et créatives et du plan artistes-auteurs, et architecte du plan auteur au ministère de la Culture, donnent le vertige. Pour la rue de Valois, deux types de négos professionnelles existent : celle du droit actuel, autrement dit les accords introduits dans le CPI. Ces derniers ont abouti à un accord sur le contrat d’édition — menée à l’époque par… Pierre Sirinelli avec Liliane de Carvalho.

Autrement dit, des dispositions légales réelles, permettant la négociation professionnelle. On sait à quel point ce contrat d’édition a suscité l’enthousiasme.

L’autre option consisterait à considérer les négociations du point de vue du droit du Travail — une situation réservée aux salariés. Une chose qui, d’après la direction générale du Travail, que le ministère de la Culture sollicite, n’existerait pas.

Les indépendants n’ont pas d’élections professionnelles, les auto-entrepreneurs n’ont pas d’élections professionnelles. Et ce, pour la simple et bonne raison que les élections professionnelles, pour de la négociation professionnelle dans des accords de branche, c’est une question qui se négocie entre des salariés et des employeurs. – Arnaud Roland

Se permettrait-on de rappeler l’ordonnance du 21 avril 2021, qui fixe les modalités de représentativités pour les travailleurs de plateformes (Uber, Deliveroo, etc.) ? Permettons-nous. Ces personnes sont en effet indépendantes et, malgré tout, sont parvenues à obtenir des élections professionnelles, l’État reconnaissant que pour négocier, il faut des personnes élues.

Précisément : le point commun entre les auteurs et les travailleurs de plateforme réside en effet sur ce qu’ils sont, sur le papier, indépendants. Mais la dépendance économique les rend tributaires de leur cocontractant. Ou pour le dire autrement, pour entrer chez Uber, comme chez Gallimard, il faut signer un contrat. Pour certains, la comparaison ne s’arrête d’ailleurs pas là.

« Le véritable problème découle de ce que des négociations contractuelles nécessiteraient la présence de spécialistes… de la négociation collective, pas de la propriété intellectuelle. Surtout quand on nous explique que le CPI ne peut pas les encadrer, tout en insistant sur le fait que le CPI les chapeautera malgré tout », estime une proche du dossier.

Par ailleurs, la question de la représentativité ayant été enterrée façon fosse commune, on ignore qui sera autour de la table pour négocier, et avec quelle légitimité ?

De là à conclure que la rue de Valois est définitivement mal outillée dans cette histoire...