Licenciements, contrôles, antivax : un Pass sanitaire suffocant en bibliothèque

Dès les premières heures du Pass sanitaire, les bibliothécaires avaient senti le vent tourner : contrôler, filtrer, voire interdire l’accès… tout cela pose un véritable cas de conscience. Quand les établissements de prêt ont pour vocation un service de lecture publique ouvert à tous, sans distinction, la question du contrôle devient épineuse.

« Une bibliothèque, c’est un libre accès, sans contrôle à l’entrée : une ouverture à tout un chacun, sans filtrage ni discrimination. Le contrôle qu’induit le Pass sanitaire, niveau inclusion et liberté d’accès, cela ne va vraiment dans le bon sens », assurait dans nos colonnes Alice Bernard, présidente de l’ABF.

Grève ou restrictions ?

Entre temps, une grève dans les établissements parisiens sur les journées des 23 et 24 juillet renchérissait : la maire de Paris, Anne Hidalgo, était interpellée :

Les nouvelles mesures comportent ainsi le risque d’être à la fois plus dures pour les publics précaires et d’engendrer ou accroître de nouvelles inégalités. Or depuis toujours les bibliothèques travaillent à l’inclusion de ces publics tissant des liens étroits avec les associations, proposant des services (accès internet gratuit, ateliers informatiques, ateliers de conversation pour les migrants...), un accès libre des locaux. On sait la difficulté de tisser des liens de confiance avec ce public, ce que le Pass sanitaire va mettre à mal. Lettre à Anne Hidalgo

Pour contrer le filtrage, certains établissements n’ont pas eu d’autre choix que de fixer une limite à 49 personnes présentes dans les bibliothèques : à Dole, pour exemple, la médiathèque a opté pour cette solution, afin de contourner le problème que pose la décision gouvernementale, désormais presque actée par les parlementaires.

Certes, note Jean-Philippe Lefèvre, vice-président du Grand Dole responsable de l’action culturelle, la période estivale n’est pas la plus chargée pour la médiathèque. « On ne réduit pas vraiment la jauge, car il y a rarement 30 personnes en même temps au musée », ajoute-t-il. Pour autant : « On ne peut pas revendiquer la différence territoriale et ne pas l’utiliser quand l’opportunité nous est donnée. » (via Le Progrès)

Les antivax en embuscade

Hasard malheureux, les antivax semblent réceptifs pour des raisons moins intellectuellement compréhensibles. Ainsi, la ville de Bourges a annoncé qu’elle déposait plainte, suite à la dégradation des murs de la bibliothèque… Cette dernière a servi de défouloir avec des tags aux messages des plus douteux : « Nous ne serons jamais vos cobayes ! », peut-on lire. Accompagné d’un autre message, tout aussi désarmant : « Pass = discrimination = ségrégation = étoile jaune : non ! » Ou encore : « Pass vaccinal Honte nationale ! »

Une instrumentalisation qui provoque la réaction du maire adjoint de la ville, Yannick Bedin : « Défendre les Lumières et le progrès face au confusionnisme et aux manipulations c’est le devoir des humanistes. »

Et d’ajouter, dans un communiqué : « Plus que jamais, alors que les manipulations et la confusion tentent de s’imposer, nous devons défendre les lieux de culture, le progrès, les lumières et l’humanisme. J’affirme ma solidarité avec la directrice et les agents des bibliothèques de Bourges qui, par leur travail et leur engagement, servent ces nobles causes. »

PASS SANITAIRE: la bombe à fragmentation dans les bibliothèques

L’enquête a été ouverte, mais pour avoir interrogé le gouvernement sur les moyens à mettre en œuvre pour exercer leur métier et maintenir le lien avec les publics, les bibliothèques sont-elles condamnées à une récupération des antivax ?

Forcées à l'ordre

Un autre exemple vient attester tout à la fois de l’agressivité qu’engendre la mesure, et de la démesure que prend cette affaire. L’événement se déroule à Limoges, où quatre policiers sont intervenus, pour faire sortir une personne entrée sans Pass sanitaire.

Le directeur adjoint de l’établissement, Hervé Fureix, avait lui-même fait part des contraintes pesant sur les lieux de prêt : « Ce fonctionnement est complètement contraire à la philosophie de nos lieux. On est des lieux ouverts au plus grand nombre. Notre philosophie est de ne demander aucun prérequis avant d’entrer. » (via France bleu)

Au point que certains usagers menaçent, par email, de boycotter les lieux, tant que le Pass sanitaire sera imposé.

Licence to kill ?

D’autant plus qu’avec les discussions parlementaires autour de la Loi sanitaire, les personnels sont pris entre deux feux, notamment sur la suspension possible des employés. L’ABF posait la question, voilà déjà quelques jours : « Et le personnel, cela signifie-t-il qu’il devra être vacciné, sous peine de ne pas pouvoir être présent dans les lieux ? »

À cette heure, l’obligation vaccinale concerne bien le personnel médical et autres liés à la santé, qui sont listés dans le projet de loi. Quant aux personnels des établissements recevant du public où le Pass est imposé (suivant la liste établie par le décret), il s’agira de vaccination ou test PCR « donc de vaccination de manière “détournée”, manifestement », évoque un professionnel.

Le dernier texte de la Commission mixte paritaire indique le 30 août pour le public et le 15 septembre pour les professionnels de la santé — et autres métiers listés — mais pour les personnels des bibliothèques, le mystère reste entier. Et la tutelle n’a manifestement pas plus de réponses à apporter. « On évoque tout de même une suspension du contrat de travail, mais également la procédure disciplinaire, sans indemnités : il serait bon que l’on sache ce qui va se passer… », déplore un responsable d’établissement.

Exceptions et exemptions

Voilà quelques jours, la BPI soulignait que l’entrée pouvait s’opérer sans Pass sanitaire, contrairement aux premières informations communiquées, plus strictes sur le fonctionnement. Si le port du masque demeure obligatoire dans l’enceinte, « la Bpi est exemptée de Pass sanitaire pour son public. L’entrée est libre et sans réservation : il n’est plus nécessaire de réserver son accès sur Affluences ou de demander un ticket aux bureaux d’accueil », indique l’établissement, suite à la publication du décret 2021-955 du 19 juillet 2021.

La BnF, en revanche, a bien instauré l’obligation du Pass « pour les expositions et les événements culturels ». Avec une nuance : « L’accès aux salles de lectures pour les usagers et les chercheurs n’est donc pas soumis à la présentation du pass sanitaire par exception au cadre général applicable aux bibliothèques. »

La mairie de Paris, elle, souligne que le Pass « s’applique pour les bibliothèques et centres de documentation ». Il concerne les personnes de plus de 18 ans, mais à compter du 30 septembre, les adolescents de 12 à 17 ans devront également le présenter. Bien entendu, le port du masque demeure également obligatoire.

Certains établissements, sont toutefois exemptés du Pass : « Diderot (12e), Musset (16e), Fessart (19e), Mortier (20e), bibliothèque Historique de la Ville de Paris (4e), Forney (4e), médiathèque musicale de Paris (1er), bibliothèque du cinéma — François Truffaut (1er), bibliothèque des littératures policières (13e). La bibliothèque de l’Hôtel de Ville (4e) reste accessible, mais uniquement sur rendez-vous. »

Avertissement : cet article pas plus que son auteur ne prennent position quant à la nécessité de la vaccination.

