Légion d'honneur du 14 juillet : le livre oublié de la promotion 2021

Dans le secteur Culture et communication, on découvre bien François Sureau, avocat, écrivain et membre de l’Académie française — qui passe au statut de commandeur. Du côté Enseignement et recherche, Edgar Morin, le philosophe centenaire, accède au statut de grand’croix. Mais ces deux passages de grade, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés — Emmanuel Macron, en tant que président de la République est grand maître de la Légion d’honneur — découlent directement de l’Élysée.

Or, si l’on remonte dans les archives de la Légion, au moins trois à quatre personnalités du livre — écrivains, illustrateur, dessinateur, éditeur, hommes et femmes de lettres ou libraires — sont présentes. La promotion de 2016, d’ailleurs, avec Joann Sfar et Alain Rey, entre autres, avait fait la part belle aux chevaliers nouveaux entrants issus du livre.

Personne n’a d’ailleurs oublié cette année 2009 où JK Rowling se fit remettre les insignes de Chevalier des mains de Nicolas Sarkozy. Laquelle s’était alors excusée d’avoir donné à son horrible méchant, Voldemort, un nom français…

“Mon précieux” (Gollum)

Pour figurer dans la liste, et avoir le plaisir, comme Tardi, de la refuser en 2013, ou encore le panache d’un Trondheim qui a renvoyé la sienne par la poste, pour dénoncer l’incurie du ministère de la Culture, encore faut-il que son nom soit proposé. Et bien entendu, rien n’est automatique : il paraît que, plusieurs années durant, le nom de Stephen King fut soufflé au ministère, sans jamais obtenir gain de cause. Les voies de Valois sont parfois impénétrables.

Pour autant, pour qu’aucun nom ne soit présent dans la liste des Chevaliers, difficile de croire que toutes les propositions formulées aient été éconduites. L’hypothèse fait sourire, mais après tout, s’entendrait : il faudrait dans ce cas comprendre que le grand maître Macron, aurait refusé des écrivains et autres figures de l’édition. Après une année où la librairie est devenue le fer de lance culturel, accédant au statut de commerce essentiel, pas même un représentant de cette profession ?

Le philosophe Guillaume d’Ockham, à qui l’on prête le principe du rasoir éponyme, ("pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?") aurait certainement une autre théorie.

En effet, le plus probable n’est pas le rejet généralisé par Jupiter : plutôt un vilain dysfonctionnement des responsables, chargés de glisser à l'oreille présidentielle les noms de futurs et/ou potentiels candidats éligibles.

Blockchain ou chaîne qui bloque ?

D’ordinaire, le principe de fonctionnement, peu connu, intervient comme suit : le Service du Livre et de la Lecture, branche technocratique du ministère de la Culture demande des suggestions au Centre national du livre. Lesquelles propositions sont remontées au cabinet du ministre (ici, Roselyne Bachelot), passant par les conseillers techniques, puis au niveau des conseillers culture de l’Élysée et de Matignon, éventuellement.

Or, rien pour 2021. Ce n’est pourtant pas faute, au ministère, d’avoir actuellement comme conseiller médias, livre et industries culturelles Emmanuelle Bensimon-Weiler. Cette ex-directrice du CNL ne serait alors pas au fait de l’organisation à suivre ?

Quant à la Direction générale des médias et des industries culturelles, dont dépend le SLL, elle aussi aurait raté le coche ? Son directeur général chargé du livre et de la lecture, Nicolas Georges, qui a survécu à tant de ministres, aurait omis de solliciter le CNL et de penser à constituer la liste des personnalités à proposer ? Que d’étourderies…

D'ailleurs, si toutes ces digues venaient à céder, il resterait la directrice de cabinet de Mme Bachelot pour sauver la mise. En effet, Sophie-Justine Lieber (ancienne Médiatrice du livre, également présente dans le cabinet d’Aurélie Filippetti de 2012 à 2014), doit s’occuper de faire remonter les propositions à la ministre. Donc d’en avoir sous la main.

PETIT PRINCE: la Patrouille de France redécorée

Car, en l'absence d'initiative prise par la présidence du CNL, il reviendrait tout de même au ministère de s’enquérir du dossier et de son avancée. De fait, il est assez malpoli d’arriver les mains vides à une célébration comme celle de la Légion d’honneur. La ministre, qui aime tant les chanteurs lyriques, doit en revanche se réjouir d'en compter quelques-uns dans les nouveaux venus de la Légion...

Imaginera-t-on que Macron aurait balayé tout nom ou que quelqu’un a (encore ?) oublié de faire son boulot au ministère ? Réponse dans cette promotion 2021. Heureusement que la lecture a été consacrée comme grande cause nationale par le président, de l'été 2021 à l'été 2022, pour qui lire est « [e]ssentiel, pour pouvoir se former, apprendre, et trouver sa place dans la vie ».

Bonne fête nationale...

crédit photo : Jelleke Vanooteghem/ Unsplash