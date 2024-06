Hachi & Maruru, chats des rues Tome 4

L'histoire attendrissante de deux chats errants et solidaires dans la difficulté. Hachi, Maruru et leurs chamarades des rues vivent maintenant bien au chaud dans un refuge. Un endroit dans lequel ils font la connaissance de plein d'autres chats recueillis par Yasuo : deux chatons à l'énergie inépuisable, une chatte adulte étonnamment calme et un sacré petit chenapan qui semble vouloir toutes les croquettes pour lui tout seul ! Chacun a évidemment un lourd passé et une raison bien valable d'être ici... Mais parmi tous les chats qu'il a connus, il semblerait qu'il y en ait un plus que les autres auquel Yasuo soit attaché...