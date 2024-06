Mortelle Adèle tome 21 : RécréAction Générale !

Retour en force de Mortelle Adèle sur les étagères de nos librairies préférées. Et cette fois-ci, l’héroïne au tempérament explosif annonce une récréAction générale !

Dans un nouvel ouvrage au graphisme toujours aussi coloré, Mr Tan et Diane Le Feyer jouent de leur humour décalé pour nous offrir un délicieux tome 21 qui séduit petits et grands. Avec son fidèle compagnon, le fantôme Magnus, Adèle repousse de nouveau les limites de son entourage. Pauvre Geoffroy, sa crinière blonde et son nez en pointe ne font pas le poids face à la franchise désarmante de sa bien-aimée !

Prenons un malin plaisir à voir notre chevelure rousse préférée étourdir ses parents, trop occupés aux tâches ménagères et au travail. Son caractère, plus explosif que jamais, s’ajoutera à ses incompétences de chimie pour créer des univers parallèles et des objets toujours plus loufoques. Une chose est sûre : Mortelle Adèle n’est toujours pas décidée à rentrer dans les cases, et débordera d’énergie pour rendre le monde un peu plus heureux.