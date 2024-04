La Tour de Babel. Voyages au coeur du grand bazar européen

Après avoir infiltré l'Assemblée nationale (Palais-Bourbon), Kokopello raconte le grand bazar européen. Accompagné de son chien, Zola, le bd reporter a parcouru huit pays de l'UE et s'est perdu dans les nombreux couloirs de ses institutions. Commencé à la veille de la guerre en Ukraine, ce reportage drôle et instructif dresse un état des lieux des grands défis qui nous concernent tous : changement climatique, crise de l'énergie et crise agricole, menace d'ingérences étrangères et défi migratoire...