Attracted. Attiré au coeur de ton passé

Sierra Sanchez a déménagé à Jacksonville avec sa famille après un lourd traumatisme. Tant bien que mal, elle tente de se reconstruire et de donner une nouvelle chance à la vie pour ne pas sombrer. Ce pari se révèle être plus dur que prévu lorsque Sierra se retrouve à partager une grande partie de son quotidien avec le meilleur ami de son frère, Jayden. Elle ne supporte pas le regarder et tente de le fuir à tout prix. Lui, sous ses airs de garçon insensible, tente de comprendre pourquoi Sierra semble avoir si peur de lui. Si les deux sont totalement opposés, la tension est bien réelle et fera naître des points communs inattendus...