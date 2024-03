Le pont des tempêtes Tome 3 : L'Héritier insoumis

Soldate dans l'âme et héritière d'un empire, Zarrah a fondé sa vie sur deux certitudes. La première est que la famille Veliant a assassiné sa mère. La deuxième, que sa quête de vengeance mettra chacun d'entre eux dans la tombe. La Guerre sans fin entre Maridrina et Valcotta fait rage depuis des générations, tuant par milliers et créant d'innombrables orphelins parmi le peuple de Zarrah. Alors, quand elle reçoit le commandement de la cité convoitée de Nerastis, elle est prête à tout pour détruire les forces maridriniennes qui s'opposent à elle. Et pour tuer le prince Veliant qui les dirige. Cependant, une rencontre de hasard avec un Maridrinien anonyme et étrangement attirant amène Zarrah à se demander si les violences qu'elle a commises au nom de la justice n'étaient pas plutôt des crimes. Et chaque nuit, quand elle rejoint cet homme, elle trouve dans ses bras une passion ardente, ainsi qu'un terrain d'entente. Mais lorsque les identités sont révélées au grand jour, Zarrah doit décider si elle donnera une chance à la paix... ou si elle répondra à l'appel des tambours de guerre. Une captivante histoire alliant Fantasy épique, intrigues guerrières et romance sensuelle dans l'univers du Pont des Tempêtes ! " Une série à ne surtout pas manquer. N'allez pas simplement la chercher : courez-y. " Jennifer L. Armentrout, Le Sang et la Cendre