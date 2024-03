The Prison Healer Tome 3 : The Blood Traitor. Le sang de la trahison

Il n'allait jamais lui pardonner. Pas plus qu'elle-même ne se pardonnerait. Les gens comme elle ne méritaient pas le pardon. Ils méritaient la mort. Après les événements survenus au palais, Kiva n'a plus qu'une envie : savoir si ses amis et sa famille sont en sécurité, et si ses torts pourront un jour lui être pardonnés. Mais alors que la guerre menace d'éclater entre les royaumes, Kiva se retrouve éloignée du conflit et en prise à des enjeux plus importants qu'un coeur brisé. Ennemis mortels et alliés incertains se voient entraînés dans une quête aussi périlleuse que pressante, pour sauver non seulement Evalon, mais Wenderall tout entier. Maintenant que Kiva a choisi son champ, elle ne peut plus se contenter de survivre et doit se battre pour ses convictions. Mais cernée de toutes parts par le danger, et avec la vie des siens en péril, aura-t-elle la force d'aller jusqu'au bout ?