Romans, BD et albums : les stars de la littérature jeunesse en 2023

Comptabilisant plus de 34,1 millions € de chiffre d’affaires, les 10 meilleures ventes en volume ou en valeur demeurent les mêmes, et représentent 2,295 millions d’albums écoulés. Rappelons à ce titre que, sans Astérix l’an passé, le secteur BD Jeunesse représentait 12 millions d’exemplaires. Recoupant les données de BD tous genres confondus, Asterix, Gaston Lagaffe et Mortelle Adèle occupent toujours les trois premières place du podium – soir 25,4 millions € et 2,34 millions d’albums. De quoi donner le vertige aux sept autres titres figurant dans le classement.

Meilleures ventes BD jeunesse 2023

1. Asterix. vol. 40. L’iris blanc, de Fabcaro et Didier Conrad

2. Gaston Lagaffe. vol. 22. Le retour de Lagaffe, par Delaf

3. Mortelle Adèle. vol. 20. J’apocalypse grave !, de Mr. Tan et Diane Le Feyer

4. Elles. vol. 3. Plurielle(s), par Kid Toussaint

5. Mortelle Adèle. Mortelle Adèle et les reliques du chat-lune, de Mr. Tan et Diane Le Feyer

6. Titeuf. vol. 18. Suivez la mèche, par Zep

7. Lou ! Sonata. vol. 2, par Julien Neel

8. Les Sisters. vol. 18. Tu veux ma photo ?, par Christophe Cazenove et William

9. Les tuniques bleues. vol. 67. Du feu sur la glace, par Kris et Willy Lambil

10. Nos mondes perdus, par Marion Montaigne

Voici pour les résultats en volume de vente : pour ce qui est des résultats en valeur Mortelle Adèle et les reliques du chat-lune passe devant Elles vol. 3, pour la 4e place, quand Lou et Nos mondes perdus prennent les 6e et 7e places. Titeuf, Les Sisters et Les Tuniques bleues achèvent le tableau.

Meilleures ventes Littérature jeunesse 2023

Côté romans on passe de 5,53 millions € de CA et 480.000 exemplaires, en prenant le classement sur la base des 10 titres les plus vendus à 6,2 millions € pour 387.600 exemplaires, si l’on observe le classement à travers les 10 titres les plus bankables. Vendre moins pour gagner plus : un rêve !

Mr Tan et Diane le Feyer se positionnent en première place (volume) avec V.I.B. : Very Important Bizarres, mais Christopher Paolini rapporte un poil plus à Bayard avec Murtagh (trad. Marie-Hélène Delval et Eric Moreau) : plus d’un million d’euros pour 48.600 exemplaires, quand Adèle dépasse, elle aussi, le million d’euros pour 96.300 ventes.

Cependant, la saga de Mercedes Ron, À contre-sens (trad. Nathalie Nédélec-Courtès) s’impose en cumulant trois titres — deux poches et un grand format : 111.150 exemplaires pour près de 1,25 million €. Publiée depuis 2018 chez Hachette Romans (et Livre de Poche), la saga a dépassé les 550.000 exemplaires écoulés, pour plus de 5 millions € de CA.

Classement 2023 Romans en volumes

1. Mortelle Adèle. vol. 4. vib, V.I.B. : Very Important Bizarres

2. Harry Potter. vol. 1. Harry Potter à l'école des sorciers, de J.K Rowling (trad. Jean-François Ménard)

3. Murtagh

4. Destins de champions. vol. 1. une biographie de Kylian Mbappe : le petit prince des stades, par Cyril Collot et Luca Caioli

5. Ashes falling for the sky Tome 1, de Nine Gorman et Mathieu Guibé

6. Hunger Games : La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, par Suzanne Collins (trad. Guillaume Fournier)

7. Inheritance Games Tome 3, de Jennifer Lynn Barnes (trad. Guillaume Fournier)

8. À contre-sens tie-in

9. À contre-sens, vol. 5. Promesse

10. À contre-sens - Tome 6. Final

Classement 2023 Romans en valeur

1. Murtagh

2. Mortelle Adèle. vol. 4. vib, V.I.B. : Very Important Bizarres

3. À contresens tie-in

4. Inheritance Games T.3

5. Harry Potter. vol. 1. Harry Potter à l’école des sorciers

6. The stolen heir Tome 1 : L’héritier trahi, par Holly Black (trad. Leslie Damant-Jeandel)

7. Hunger Games Tome 1. Edition collector, de Suzanne Collins (trad. Guillaume Fournier)

8. Mémoires de la forêt. Les carnets de Cornélius de Renard, de Mickaël Brun-Arnaud

9. Mille baisers pour un garçon. Avec un chapitre bonus, Edition collector, de Tillie Cole (trad. Charlotte Faraday)

10. Inheritance Games Tome 4, de Jennifer Lynn Barnes (trad. Guillaume Fournier)

Meilleures ventes Illustré jeunesse 2023

Passons enfin en revue les albums jeunesse, et retrouvons notre petite rouquine turbulente, qui lutte cette fois au coude à coude avec… Harry Potter. Là encore, selon que l’on décrypte le classement en volume ou en valeur, les données diffèrent : presque 8 millions € pour 432.000 exemplaires d’un côté et de l’autre 8,23 millions € pour 377.000 exemplaires. À nouveau, vendre moins pour gagner plus, le slogan se vérifie.

À LIRE - Les créateurs de Mortelle Adèle fondent leur propre maison d'édition

Classement Illustrés 2023 en volume

1. Mortelle Adèle. Le journal des bizarres, par Antoine Dole, Diane Le Feyer, Mr Tan

2. Harry Potter Tome 3 : Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, de J.K. Rowling, illustrations MinaLima

3. Thomas Pesquet raconte notre planète bleue, par Thomas Pesquet

4. T'choupi visite la caserne des pompiers, de Thierry Courtin

5. Chevalier Chouette, de Christopher Denise

6. T'choupi et les émotions, de Thierry Courtin

7. Archibald - Après la pluie, par Astrid Desbordes, Pauline Martin

8. On a deux yeux pour voir, de Baptiste Beaulieu, Qin Leng

9. Harry Potter : Le Guide Ultime, de J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard, Laetitia Devaux

10. Les P'tites Poules Tome 21, de Christian Jolibois, Christian Heinrich

Classement Illustrés 2023 en valeur

1. Harry Potter Tome 3 : Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, de J.K. Rowling, illustrations MinaLima

2. Mortelle Adèle. Le journal des bizarres, par Antoine Dole, Diane Le Feyer, Mr Tan

3. Thomas Pesquet raconte notre planète bleue, par Thomas Pesquet

4. Harry Potter : Le Guide Ultime, de J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard, Laetitia Devaux

5. Chevalier Chouette, de Christopher Denise

6. On a deux yeux pour voir, de Baptiste Beaulieu, Qin Leng

7. Harry Potter - La Magie de MinaLima. Les animaux fantastiques MinaLima trad. Jean-Bernard Gouillier

8. Une chose formidable, de Rébecca Dautremer

9. Archibald - Après la pluie, par Astrid Desbordes, Pauline Martin

10. Pokémon, voyage à travers les 9 régions. Le grand jeu du cherche-et-trouve par The Pokémon Company, Antartik

(données croisant les estimations GfK et Edistat)

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0