25 millions € versés aux éditeurs par le CFC, un montant stable

Depuis sa création en 1983, le Centre français d'exploitation du droit de copie indique avoir collecté et réparti plus d'un milliard €, d'après son bilan pour l'année 2023. La somme globale connait une nouvelle hausse, modérée, de 100.000 € environ, pour atteindre 54,5 millions € (l'augmentation atteignait 2,5 millions € en 2022).

La répartition de cette somme entre presse et édition reste similaire, avec 46 % pour ce second secteur, soit 25 millions € environ, une somme stable par rapport à 2022.

46.141 livres français sont concernés, détaille le CFC, parmi lesquels les livres scolaires, universitaires et professionnels représentent 82 % de l'ensemble (63 % pour le scolaire, 19 % pour l'universitaire et le professionnel). La littérature générale et les livres portant sur les loisirs sont à égalité, à 9 % chacun. Cette répartition reste aussi sensiblement similaire à celle de 2022.

Les enjeux aujourd’hui sont grands face à la multiplication des acteurs du digital qui utilisent massivement les contenus de la presse et du livre sans autorisation, c’est pourquoi le CFC va plus que jamais réaffirmer cette force du collectif pour concilier les droits des créateurs et l’accès aux œuvres par tous. - Laura Boulet, directrice générale du CFC

4403 éditeurs français de livres et de presse sont concernés par les répartitions du CFC : charge à eux, ensuite, de redistribuer les montants aux auteurs, le cas échéant. Une majorité des éditeurs reçoit une somme pour 1 à 10 de leurs publications (3245), 300 pour 10 à 100 titres, 69 pour 100 à 1000 et enfin 9 éditeurs de 1000 à 4000 de leurs publications.

D'année en année, les reproductions numériques pèsent assez logiquement plus fortement dans les sommes collectées par le CFC. Elles représentent désormais 52 % des droits.

Agrée par le ministère de la Culture, le Centre français d'exploitation du droit de copie signe des contrats avec diverses organisations (entreprises, administrations, structures de formation et d'enseignement, association) pour les autoriser à effectuer et à diffuser des copies d’extraits de presse et de livres.

En contrepartie, les organisations versent un « droit de copie », collecté par le CFC puis reversé aux ayants droit. Les rediffusions concernés se font sous formats imprimé ou numérique, et la copie privée numérique est aussi comprise dans le périmètre.

Photographie : illustration, Pesky Librarians, CC BY-NC-ND 2.0