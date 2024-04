2023, l'ère des lecteurs multimédias et multisupports ?

L'année dernière, trois quarts des Français de plus de 15 ans, soit environ 40 millions de personnes, ont lu ou écouté au moins un livre, rapporte l'étude. De ce total, 38 millions ont choisi des livres imprimés. Les livres numériques ont attiré 12 millions de lecteurs, qui tendent à être plus jeunes et appartiennent davantage aux catégories socio-professionnelles supérieures ainsi qu'aux familles avec enfants.

Par ailleurs, 5 millions de personnes ont écouté des livres audio sur support physique, tandis que 4 millions ont opté pour des livres audio numériques, avec un public majoritairement jeune et masculin, toujours en 2023

La répartition des lecteurs en fonction du nombre de livres lus par an montre une baisse des grands lecteurs (plus de 20 livres par an) au profit d'une augmentation des moyens lecteurs (entre 5 et 19 livres par an) et des petits lecteurs (moins de 5 livres par an). Une tendance qui se remarque particulièrement pour les livres numériques et les livres audio physiques.

En 2023, bien que les lecteurs de livres utilisent souvent plusieurs supports, seulement 3% ont utilisé les quatre types disponibles. Toutefois, deux tiers des amateurs de livres imprimés restent fidèles à ce seul support.

Concernant les lieux et moments de lecture, le domicile se confirme comme le lieu de prédilection pour la lecture, notamment pour 97 % des lecteurs de livres imprimés. Bien que la lecture puisse se faire à tout moment de la journée et à n'importe quelle période de l'année, le soir est le moment favori pour 61 % des lecteurs de livres imprimés. Les livres audio sont de leur côté fréquemment écoutés en compagnie des enfants et durant les trajets.

L’achat de livres neufs reste le moyen d'acquisition privilégié pour 58 % des lecteurs de livres imprimés et 41 % des consommateurs de livres audio physiques, tandis que l’achat d'occasion est choisi par 18 % des lecteurs de livres imprimés et 13 % pour les livres audio physiques. Pour le numérique, le téléchargement payant domine avec 36 % pour les livres numériques et 29 % pour les livres audio numériques.

Les librairies et les grandes surfaces spécialisées sont les principaux points de vente pour les livres imprimés et audio physiques, alors que les plateformes numériques et les sites internet de ces mêmes grandes surfaces sont les plus utilisés pour l'acquisition de livres et d'audios numériques.

Bien que l'emprunt en bibliothèque soit moins fréquent que l'achat, avec 9 % pour l'imprimé et 12 % pour l'audio physique, la moitié des Français a déjà emprunté un livre en bibliothèque en 2023, et parmi eux, 63 % sont inscrits dans une bibliothèque.

Enfin, alors que 22 % des Français ont déjà utilisé des offres illégales pour obtenir des contenus culturels, seulement 4 % l'ont fait pour des livres, incluant les formats numériques et audio.

En 2023, l'abonnement aux plateformes de lecture et d'écoute a gagné en popularité : 47 % des consommateurs de livres numériques et 68 % des auditeurs de livres audio numériques étaient abonnés à des services permettant la lecture ou l'écoute de livres. Par ailleurs, la moitié des lecteurs et auditeurs de livres numériques non abonnés se montrent intéressés par une telle offre, indiquant un potentiel pour l'expansion de ces services.

Concernant les genres littéraires, la littérature générale demeure la plus lue, suivie des catégories documents, actualités et essais, ainsi que de la bande dessinée. En 2023, la fan fiction a captivé près de 2 millions de lecteurs, et la new romance a attiré plus de 3,4 millions de lecteurs. Ces genres, particulièrement populaires parmi un public majoritairement féminin, jeune et très actif, ont su tirer parti de leur présence sur les réseaux sociaux et bénéficient d'une forte adhésion aux plateformes d'abonnement pour la lecture et l'écoute.

Le baromètre sur les usages des livres imprimés, numériques et audio, lancé en 2012, vise à surveiller les évolutions dans les comportements de lecture des Français. Devenu une enquête bisannuelle depuis 2022, ce baromètre est coordonné par la Sofia, qui regroupe auteurs et éditeurs de livres.

La 13ème édition de cette étude a été réalisée par Médiamétrie en deux phases : la première, entre le 8 et le 15 janvier 2024, a consisté en une enquête par téléphone auprès de 2000 Français de 15 ans et plus pour déterminer la pénétration et le profil des lecteurs; la seconde phase, du 15 janvier au 2 février 2024, a impliqué une enquête en ligne menée auprès de 3009 internautes pour analyser en détail les comportements et attentes des lecteurs.

Cette étude couvre les livres imprimés, numériques, ainsi que les livres audio physiques (CD) et numériques. Pour cette édition, les participants ont été interrogés sur leurs pratiques de lecture des douze derniers mois, permettant de tracer des évolutions annuelles.

