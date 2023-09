Le fondateur du Renard doré confie les clefs de sa librairie

Le Renard doré, c’est tout l’univers du manga et de la culture japonaise, et au-delà, dans un établissement raffiné et chaleureux. Sur les réseaux sociaux, la librairie mise sur des visuels artistiques et soignés pour mettre en avant les titres en vente. À l’intérieur, elle se distingue par son univers visuel unique et son code couleur spécifique. Chaque étage de la boutique arbore une tapisserie différente, offrant une ambiance féerique.

Dès mai 2019, elle lançait ses propres éditions, collaborant avec des artistes et graphistes pour concevoir des goodies. Envisageant l’édition de livres à l’avenir, leurs créations visuelles se déclinent en trois collections, largement plébiscitées en ligne.

Mieux : pour consolider plus encore les liens avec la culture nippone, le s’ouvrait en novembre 2021 Le Renard Café, dont la spécialité — Bubble Tea et onigiri — régale les clients. À plus d’un titre : il suffit de parcourir quelques centaines de mètres depuis la librairie pour s’y rendre. Fondé avec Romain Gaia, propriétaire de Tomo, maison de dorayaki (les succulentes pâtisseries japonaises), cet espace reste une perle dans ce quartier du Ve arrondissement.

À LIRE - Bubble Tea, patisseries et mangas : bienvenue au Renard Café

Mais l’entrepreneur a goûté à l’encre — ou au clavier… – et publie chez Robert Laffont un premier roman, Les vallées closes, en janvier 2023. Deux mois plus tard, sortent les premiers volumes de sa tétralogie, Mémoires de la forêt, à L’école des loisirs : plus de 57.000 exemplaires vendus, et un tome 3 à paraître ce 4 octobre, les lecteurs sont au rendez-vous.

Mickaël Brun-Arnaud dans “sa” forêt © Victor Billebault

« Ma carrière décolle, et implique une disponibilité qui ne permet plus de gérer la librairie. Depuis juin, j’ai pris le parti de me consacrer pleinement aux textes », précise Mickaël Brun-Arnaud, interrogé par ActuaLitté. « J’aurai effectué 60, voire 70 dédicaces dans l’année et j’ai la chance de me rendre à Berlin pour le Festival international de littérature. Tout cela impliquait de faire un choix : si cela n’avait pas fonctionné, je serais revenu à la librairie, mais en l’état, je ne peux pas imaginer de laisser le Renard sans direction. »

Pour ce faire a été nommé Maxime Laymond, directeur et nouvel associé, qui a pris ses fonctions ce 1er septembre. « Il portera avec élégance ce que nous avions mis dans ce lieu : d’abord, démocratiser un genre littéraire, au sein d’une boutique qui se veut accessible à toutes et tous. Ensuite, prolonger cette ambiance particulière : le Renard n’est pas simplement un rendez-vous pour les initiés », ajoute l’écrivain, qui demeure associé de l’entreprise.

En outre, une collaboration est entamée en tant que directeur de collection avec Robert Laffont : la parution de son premier ouvrage, Le Secret des bonbons pamplemousse, de Camille Monceaux et Virginie Blancher, se fera le 12 octobre. « Un magnifique roman graphique, dans une atmosphère japonaise », indique-t-il avec un sourire. On ne se refait pas…

Crédit photo : Le Renard doré