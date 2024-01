Regrouper Prisma et Lagardère : la stratégie de Vivendi

Le Directoire de Vivendi a informé le Conseil de surveillance sur l'avancement de l'étude pour un projet de scission de l'entreprise, envisagé depuis le 13 décembre. Après la mise en bourse d'Universal Music Group en 2021, Vivendi a connu une baisse de valorisation, affectant sa capacité à développer ses filiales comme Canal+, Havas, et Lagardère.

Canal + et Havas recevraient ainsi un traitement spécifique : le premier a connu une expansion notable ces dernières années, atteignant plus de 25 millions d'abonnés dans près de 50 pays. En outre, plusieurs acquisitions ainsi que des prises de participation lui confèrent une certaine place au niveau mondial.

Le second, acteur majeur dans le secteur de la communication, emploie plus de 23.000 personnes dans plus de 100 pays. Le groupe a récemment intensifié ses acquisitions ciblées, élargissant ainsi son expertise et sa présence géographique.

Côté édition, le projet consiste à regrouper les actifs avec la distribution, indique le groupe. La nouvelle entité formée regroupera la majorité des parts de Vivendi dans Lagardère ainsi que sa participation intégrale dans Prisma Media.

Lagardère, présent dans plus de 40 pays avec plus de 27.000 employés, est un acteur mondial de premier plan dans l'édition de livres grand public et d'éducation, ainsi que dans le commerce en zones de transport. Il est également impliqué dans la presse et le spectacle vivant. Prisma Media, leader de la presse magazine et des médias en ligne en France, possède environ trente marques. Cette structure vise à renforcer les collaborations entre les différents domaines de l'édition.

Enfin, Vivendi envisage la création d'une société d'investissement se concentrera sur des participations, à la fois cotées et non cotées, dans les domaines de la culture, des médias et du divertissement. Elle adoptera une approche proactive pour développer ces participations, en se focalisant sur la création de valeur et le rendement pour ses actionnaires. Ceci se fera par une gestion dynamique de son portefeuille et une stratégie de réinvestissement sélective.

Le projet de scission vise à fournir aux différentes activités de l'entreprise les ressources humaines et la flexibilité financière nécessaires à leur développement. Il devra prouver son apport bénéfique pour toutes les parties prenantes et inclure une analyse des implications fiscales. Une mise à jour sur l'étude de ce projet sera présentée lors de la prochaine réunion du Conseil de surveillance le 7 mars, en même temps que les résultats annuels 2023 du groupe.

Ce projet implique plusieurs étapes clés, telles que la consultation des représentants du personnel des entités concernées, l'obtention d'autorisations réglementaires, l'approbation des porteurs d'obligations et d'autres prêteurs du groupe, et finalement, l'accord des actionnaires de Vivendi.

Crédits photo © Vivendi