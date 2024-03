Un milliard de dollars pour l'Encyclopaedia Britannica

L’Encyclopædia Britannica a été publiée pour la première fois en 1768 à Édimbourg, en Écosse, et est passée au tout numérique il y a plus d’une décennie, l’internet ayant rendu ses guides de référence en cuir obsolètes. Le Merriam-Webster, publié pour la première fois au début du 19e siècle, est l’un des outils de référence les plus populaires en lexicographie.

C’est donc fin janvier 2024 que le formulaire d’enregistrement a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Depuis septembre 2022, l’éditeur cherche à entrer en Bourse – année où le PDG, Jorge Cauz avait fait état d’un chiffre d’affaires de près de 100 millions $.

Le nombre d’actions à vendre dans le cadre de la demande d’introduction en bourse (IPO) et la fourchette de prix n’avaient alors pas encore été déterminés, déclarait Britannica. De fait, les entreprises déposent parfois des demandes d’IPO de manière confidentielle pour garder leurs détails financiers privés plus longtemps.

Selon l’agence Bloomberg, la valorisation serait de 1 milliard $ et se concrétiserait en juin. Il s’agit là du montant déjà estimé lorsqu’en septembre 2022, l’idée d’une IPO avait été dévoilée. Et pour y parvenir, le groupe Britannica joue principalement sur ses différentes technologies en matière d’éducation et ses divers produits numériques.

Par cette démarche, l’éditeur grossit les rangs de ces firmes cherchant à tester l’appétit des investisseurs pour de nouvelles cotations, alors que les espoirs d’un atterrissage en douceur se renforcent. La plateforme de médias sociaux Reddit devrait lancer son introduction en bourse cette semaine avec une valorisation d’environ 6,5 milliards $.

Dans le secteur de la vente au détail, le géant de la mode rapide Shein devrait entrer en bourse cette année. La société a été valorisée pour la dernière fois à environ 60 milliards $ en 2023. La chaîne de restaurants Panera Brands et la marque de vêtements Skims, détenue par Kim Kardashian, devraient également lancer des introductions en bourse cette année avec des valorisations estimées à 7,5 milliards $ et 4 milliards $, respectivement.

Crédits photo : John Morrison, CC BY NC ND 2.0