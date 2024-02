Noir d'Absinthe s'arrête : “La misère du monde de la culture

La philosophie de Noir d'Absinthe reposait sur une sélection stricte, privilégiant la qualité à la quantité. Les œuvres choisies flirtaient avec le flou des genres pour offrir des récits empreints d'ambiguïté et de finesse. L'éditrice favorisait ainsi une esthétique romantique et gothique, offrant aux lecteurs des expériences narratives intensément sensorielles et nuancées, à la fois douces et provocantes.

Six années de rigueur

Mais après six années, « Noir d’Absinthe arrive au bout de son épopée », annonce Morgane Stankiewiez. « Nous avons tenu six ans, et c’est déjà beaucoup dans ce milieu. » Les questions économiques, pointe-t-elle, sont évidentes dans la décision : dans un secteur de niche, rester indépendant relève quasi de l’utopie.

« Mais la vraie raison, qui en découle, est celle du feu. Tenir une maison d’édition demande une énergie de tous les instants, un engagement total, une motivation permanente, et c’est difficile à maintenir dans un cadre si peu valorisé, dans lequel on donne toute sa force pour à peine vivoter. Et encore… »

Fermer, donc, avant « de devenir amères, avant de perdre le sens de ce que nous faisons, avant d’oublier que tout cela, c’est pour l’Art et l’Art seul. La misère du monde de la culture a cet effet délétère : avec le temps, on se demande comment on va passer le mois, non plus comment on va toucher des âmes ».

“Nous fermons, oui, mais debout”

Des stagiaires aux partenaires, en passant par les salons, les autrices et auteurs, ou encore les confrères et plus encore, les institutions de Bretagne qui auront apporté soutiens, conseils et subventions à la structure, personne n’est oublié.

« Noir d’Absinthe ferme, et c’est un échec, non pas personnel — nous avons tout donné — mais de notre société, de la culture, de cet environnement capitaliste où l’Art, le vrai, est une monnaie. Ce combat pour proposer de la littérature impactante et puissante n’est pas terminé, et nos artistes auteurs continueront d’écrire et de publier, en autoédition ou bien chez d’autres maisons d’édition, et nous continuerons de faire valoir notre Art. » – Morgane Stankiewiez

Les titres seront encore commercialisés jusqu’à la fin février 2024 pour les versions papier — ensuite, plus de commandes ni de retours. Le catalogue numérique est en revanche proposé sur leur site à prix libre. « Cela vous permettra d’acquérir nos titres tant qu’ils sont disponibles et à nous de diffuser nos œuvres un maximum dans ce dernier mois. Notre lectorat nous a soutenus et nous a fait tenir toutes ces années, et nous souhaitons une dernière fois vous faire confiance et vous offrir votre art », conclut la structure.

Les ouvrages sont disponibles à cette adresse.

Crédits photo : Noir d'Absinthe à Epinal