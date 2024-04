Budget 2024-2025 du Canada : où sont passés les engagements ?

« Nous rendons le système fiscal canadien plus équitable en demandant aux plus riches de payer leur juste part — afin que nous puissions investir dans la prospérité pour chaque génération. Une chance équitable pour chaque génération vise à construire plus de logements, plus rapidement, rendre la vie moins chère, et créer plus de bons emplois en favorisant la croissance économique. Chaque génération mérite une chance équitable de réussite », affirmait la ministre lors de son exposé.

Oups ?!

Mais emportée dans son élan fiscal, elle a fauché les attentes de nombre d'organisation. La Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC), qui rassemble plus de 350 000 professionnels, créateurs et créatrices ainsi que près de 3000 entreprises du secteur culturel à travers le Canada, critique vivement l’immobilisme persistant du gouvernement fédéral dans ce domaine.

Les domaines du livre, de la musique et des arts visuels, soutenus unanimement par les membres de la Coalition, demandent depuis de nombreuses années des ajustements qui profiteraient à des dizaines de milliers de détenteurs de droits au pays, et ce, sans aucuns frais supplémentaires pour le gouvernement ou les citoyens.

« Le budget 2024-2025 est une véritable occasion manquée : alors que le gouvernement promet depuis 2022 d’agir pour mieux protéger les titulaires de droit d’auteur, ce dernier aurait pu et dû prévoir des mesures ciblées corrigeant des failles importantes de la Loi », affirme la coprésidente de la CDEC, Hélène Messier.

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) a également exprimé sa déception, constatant l’absence de révision de la Loi canadienne sur le droit d’auteur et de hausse du budget du Conseil des arts du Canada (CAC) dans les annonces gouvernementales. Toutefois, une légère augmentation du Fonds du livre du Canada (FLC) a été notée, même si elle demeure en deçà des attentes et des engagements précédents.

« Bien que l’augmentation temporaire du financement du Fonds du livre du Canada de 10 millions sur trois ans soit un pas encourageant pour notre secteur, il n’en demeure pas moins que cela représente une fraction de la hausse de 50 % promise par le Parti libéral du Canada », souligne ainsi Geneviève Pigeon, présidente de l’ANEL.

L’industrie du livre canadien se heurte depuis plusieurs années à de réels obstacles. Tout d’abord, le budget alloué aux programmes permanents du Fonds du livre du Canada (FLC) stagne depuis plus de 20 ans, ce qui a entraîné une perte de plus de 55 % de sa valeur réelle.

En conséquence, les paiements moyens du Programme d’aide au développement de l’industrie (PADI) ne représentent aujourd’hui que la moitié de leur valeur initiale en 1986. De plus, le Conseil des arts du Canada se trouve dans l’incapacité de soutenir adéquatement l’édition de livres canadiens dans un contexte en constante évolution.

La Loi, c'est Moi

La Loi sur le droit d’auteur constitue un instrument essentiel pour le gouvernement afin de préserver la diversité des expressions culturelles. Le budget fédéral représente l’une des mesures à sa disposition pour mettre en œuvre des modifications législatives ciblées. Toutefois, l’inaction du gouvernement depuis une grosse décennie contredit manifestement l’ambition affichée que de se positionner en tant que leader dans ce domaine.

De fait, une interprétation controversée de la Loi sur le droit d’auteur a engendré une perte annuelle de 20 millions de dollars en paiements de droits aux auteurs et aux éditeurs, par le biais de la société de gestion collective Access Copyright. Cette situation a également provoqué une baisse des ventes de livres auprès des bibliothèques, des grossistes et des établissements d’enseignement sur le marché de l’édition de langue anglaise.

« Le gouvernement tarde à résoudre le problème de la Loi sur le droit d’auteur qui prive auteurs et éditeurs canadiens de revenus légitimes. Inexplicablement, le gouvernement n’a pas donné suite à ces engagements en faveur du savoir, de la culture en reconnaissant l’apport du secteur du livre à l’économie canadienne », renchérit la présidente de l’ANEL.

« À plusieurs égards, sur la scène internationale, la Loi canadienne sur le droit d’auteur fait piètre figure. Le gouvernement en place s’est livré de 2017 à 2019 à de vastes consultations : les solutions sont connues, mais aucune n’a été mise en place », a renchéri le coprésident de la CDEC, Bill Skolnik.

« Cinq ans plus tard, l’heure ne devrait plus être à la consultation, mais à l’action. Alors que les créateurs et créatrices et leur entourage professionnel sont confronté(e)s à des défis immenses, il est urgent d’agir pour protéger adéquatement et durablement les titulaires de droit d’auteur de tous les secteurs », ajoute-t-il.

« Le secteur du livre canadien ne peut plus être laissé pour compte, le Canada doit agir dans les plus brefs délais », conclut l’ANEL.

Crédits photo : 12019 CC 0