Murtagh, roman inédit de Christopher Paolini dans l'univers d'Eragon

À l'occasion du 20e anniversaire d'Eragon, un tout nouveau roman du maître conteur et auteur de best-sellers internationaux Christopher Paolini sortira en France chez Bayard Éditions le 8 novembre 2023 : Murtagh.

En 2003, Paolini fait irruption sur la scène littéraire à l'âge de 19 ans avec la publication d'Eragon. Le cycle de l'Héritage (Eragon, L’Aîné, Brisingr, L’Héritage, et le hors-série La sorcière, la fourchette et le dragon) s'est depuis vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde, et a été publié dans plus de 50 pays. En France, la série s’est vendue à 3 millions d’exemplaires.

Un héros à découvrir

Murtagh est un roman indépendant qui reprend un an après les événements de la saga et s'appuie sur l'histoire de la série originale. Murtagh est l'un des personnages les plus populaires de Paolini, et ce dernier roman lui offre sa propre histoire.

Le Dragonnier Murtagh et son dragon Thorn ne sont plus en sécurité. Après la chute d’un roi maléfique, ils doivent faire face aux conséquences du rôle qu'ils ont joué à contrecœur dans son règne de terreur. Désormais, ils sont seuls, détestés de tous, exilés en marge de la société.

Mais, lorsque Murtagh découvre un redoutable danger caché dans les ombres de l'Alagaësia, commence un voyage épique à travers des terres à la fois familières et inexplorées. Thorn et lui devront utiliser toutes les armes dont ils disposent, de la cervelle aux muscles, pour trouver et déjouer une mystérieuse sorcière qui est bien plus que ce qu’elle semble être...

20 ans après le premier tome...

« Me replonger dans l'univers d'Eragon a été un véritable plaisir. Murtagh est le roman que j'attendais d'écrire depuis plus de treize ans. Il s'agit d'une immersion en profondeur dans la vie de notre personnage principal et de son dragon, Thorn », assure Christopher Paolini.

Et d'ajouter : « Vous y trouverez du mystère, de la magie et des révélations : Murtagh va tenter de trouver des réponses à certaines des questions les plus cruciales de son monde, et aussi de sa propre vie. J'ai pris un plaisir énorme (et parfois diabolique) à écrire Murtagh, et j'ai hâte que les lecteurs en fassent l'expérience par eux-mêmes. Bon retour en Alagaësia ! »

Les éditions en anglais, allemand ou encore italien sont déjà en précommandes, mais la version française n’a pas encore été dévoilée.