Editis : des mouvements internes pour redresser la barre

Le 15 novembre dernier, alors que Denis Olivennes lançait ses premiers mots aux employés d'Editis, un nouvel état-major était annoncé avec l'arrivée de trois femmes pour assister Catherine Lucet, en tant que directrices générales adjointes.

Marie-Christine Conchon, anciennement à la direction des Humanoïdes associés, devenait DGA chargée de la littérature générale ; Dalila Zein prenait des fonctions de DGA et présidente d'Interforum, elle cumule à présent les fonctions de directrice financière du groupe ; et Pascale Rus était mandatée pour la gestion des ressources humaines et de la RSE.

Une fois la tête remaniée, la direction pouvait consacrer le début de l'année 2024 à la refonte du corps d'Editis. Alors que « des résultats désastreux » étaient constatés à la reprise du groupe en fin d'année dernière, quelques mouvements internes viennent d'être annoncés, pour repartir du bon pied.

Frédérique Sarfati-Romano quitte le secteur éducation et formation d'Editis pour mener une mission d'accompagnement stratégique et de développement chez Lizzie et Empreinte Magnétique — deux marques du secteur livre audio d'Editis. Elle travaillera à présent sous la direction de Marie-Christine Conchon. Cette dernière verra aussi ses équipes rejointes par Alexandra Buchman, qui gère les droits audiovisuels, et Kevin Petitpas, en charge du secteur B2B.

Laurent Mairot, occupant le poste de directeur financier, et Clément Pelletier, directeur du développement, quittent le groupe pour poursuivre de nouveaux projets professionnels.

Crédits photo : siège social d'Editis, avenue de France - ActuaLitté, CC BY SA 2.0