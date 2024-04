Olivia Arthur, lauréate du Fonds de soutien au livre photo jeunesse

Biannuel, le Fonds de soutien au livre photo jeunesse a pour objectif de promouvoir la création d’ouvrages photographiques pour le jeune public, à travers une dotation de 10.000 € visant à financer la conception et la réalisation d’un projet inédit de livre destiné aux enfants et aux adolescents (6-18 ans).

La collectionneuse et éditrice Frédérique Destribats assure le mécénat de ce fonds de dotation, ouvert aux auteurs, autrices, artistes, photographes et aux graphistes, sans limite d’âge, quelle que soit leur nationalité.

L'édition inaugurale de ce dispositif inédit soutiendra la photographe britannique Olivia Arthur, et son projet Lee and the Sea Things (Lee et les choses de la mer) qui aborde la question du suicide à travers l’histoire d’une petite fille qui essaye de comprendre pourquoi elle n’a pas de maman, et rencontre les « choses de la mer » qui l’ont emportée.

À la suite du suicide d’une amie proche, qui avait été atteinte d’une dépression sévère pendant plusieurs mois, Olivia Arthur a voulu créer un livre pour sa fille de trois ans, afin de lui faire part de sa conception des faits. Réalisé sur plusieurs années en raison de la dimension sensible du sujet, ce projet, qui diffère de la pratique habituelle de la photographe, associe le collage et le coloriage. C’est en février 2022 qu’Olivia Arthur l’a finalisé et l’a présenté à la fille de son amie décédée, alors âgée de 10 ans.

L'ouvrage, qui sera prêt pour la publication en octobre 2025, s'adressera à un large public, et en particulier aux enfants qui ont perdu un parent ou dont les parents souffrent de troubles mentaux.

Olivia Arthur est une photographe documentaire dont le travail traite des individus ainsi que de leurs identités personnelles et culturelles. Dans sa pratique, elle expérimente avec des formes variées la capacité de la photographie à raconter des histoires complexes.

Son travail est régulièrement exposé à l’international et fait partie de plusieurs collections institutionnelles au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et en Suisse. Elle est cofondatrice de Fishbar, une maison d’édition et un espace dédié à la photographie à Londres. Elle est membre de Magnum Photos et en a été la présidente de 2020 à 2022.

Photographie : Planche du projet d’édition jeune public Lee and the Sea Things (titre original) d’Olivia Arthur. © Olivia Arthur, 2024