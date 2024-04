Enrichissement et conversion : Cairn.info fait l'acquisition d'Isako

Créée en 2002 par Frédéric Pierrat et Shalev Vayness, la société Isako a développé une technologie d’analyse sémantique, de traitement automatique du langage et d’extraction intelligente de contenus. Les deux cofondateurs s'intéressaient en effet à la problématique de l’édition numérique de documents imprimés existants...

Leur société réalise sur cette base des prestations de conversion dans des formats riches et divers, comme le Word structuré, l'EPUB, le XML et le HTML, ou encore le PDF Web. Les années d'expérience ont permis à l'entreprise d'acquérir une expertise en matière de structuration et d'enrichissement des fichiers.

« Depuis plus de 20 ans, nous avons pu mesurer la maîtrise technologique et le sens du service de l’équipe d’Isako », constate Jean-Baptiste de Vathaire, cofondateur de Cairn.info, dans un communiqué. « Avec le développement actuel des technologies d’intelligence artificielle, le coût et la qualité du traitement numérique dépendent de plus en plus de l’intégration optimale de ces technologies. Notre projet avec Isako, dont les efforts en recherche et développement ont été constants, s’inscrit parfaitement dans cette démarche. »

En se rapprochant de ce partenaire, Cairn.info s'assure que de larges corpus pourront plus aisément être valorisés et finement structurés.

Enrichir les documents

L'acquisition d'Isako — Shalev Vayness, ancien président et cofondateur d’Isako, a transmis ses parts à Cairn.info — permettra de « multiplier ses projets au service de l’édition, des bibliothèques et des archives », explique Frédéric Pierrat, directeur technique en charge de la gestion quotidienne d’Isako.

Sur Cairn.info, il s'agira d'améliorer la version « en page » (PDF, feuilletage) des publications, laquelle regroupe 30 % des consultations les plus qualitatives, celles effectuées au sein des plus de 2.000 institutions abonnées dans 70 pays.

À LIRE - Meta a envisagé l'acquisition de Simon & Schuster pour entraîner son IA

« Enrichir cette version, la sécuriser et la lier davantage à la version en ligne représentent sur le long terme un enjeu de fidélisation de nos utilisateurs. De nombreuses possibilités sont également ouvertes pour la synthèse vocale, l’accessibilité numérique des publications ou encore l’indexation multi-format », souligne la plateforme Cairn.info.

« À l’heure où notre secteur fait face à de grands défis, comme la systématisation de l’accessibilité numérique du livre ou le développement de l’intelligence artificielle, cette alliance sera de nature à répondre à un besoin croissant à disposer de corpus riches et finement structurés », ajoute encore le site de référence.