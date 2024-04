Maupassant, une vie, par la Grande Librairie 

Guy de Maupassant, l'auteur de Bel-Ami, Une vie et Le Horla, a vécu une vie des plus intenses. En l'espace de douze ans, il a produit une œuvre prolifique comprenant six romans, sept pièces de théâtre, près de trois cents nouvelles et un millier d'articles, explorant tous les genres littéraires, du fantastique à la comédie grivoise, en passant par le naturalisme cher à son ami Zola. Il s'est éteint à l'âge de 42 ans dans la clinique du Docteur Blanche.

On le disait fou. Mais la folie de Maupassant, sujet de nombreuses spéculations, est-elle due aux conséquences de la syphilis contractée à 27 ans, à une prédisposition génétique, ou est-ce encore la rançon d'une gloire marquée par l'obsession du double, de l'inquiétante étrangeté, et de l'irruption de la folie dans le réel ?

Cette enquête nous plonge dans la vie et l’œuvre de cet écrivain qui a brûlé sa vie, amateur de chasse dans les bocages d’Étretat et de canotage sur les bords de Seine, familier des bordels et confident des prostituées, dévoré par la noirceur et la mélancolie…

Maupassant a bénéficié du mentorat de Flaubert, de l'amitié de Zola et des études de Freud sur les bancs de Charcot à La Salpétrière. Il a été l'écrivain le plus célèbre de son époque, mis à l'index pour outrage aux bonnes mœurs, et a choqué la bonne société en décortiquant comme nul autre les mécanismes de la passion, de l'ambition, de la vanité et de la folie dans un style éblouissant.

