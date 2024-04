Le plaisir de la lecture commence dans les crèches

Le projet s’appelle #ioleggoperchéLAB-NIDI. Réalisé par l’AIE en collaboration avec Fondazione Cariplo, Nati per Leggere (programme national de promotion de la lecture) et Bologna Children’s Book Fair, il s’inscrit dans le cadre de l’initiative #ioleggoperché : créée il y a 8 ans, cette opération intervient dans la promotion de la lecture et l'approvisionnement des bibliothèques scolaires en livres, à travers un mouvement de solidarité et de dons d'ouvrages.

Du 4 au 12 novembre 2023, une campagne nationale de dons s’est tenue dans les librairies partenaires. En plus de ces dons, chaque établissement participant à l’initiative a reçu dix titres, identiques pour chaque structure, offerts par l’AIE et la Fondazione Cariplo.

Plus de 7000 livres donnés

« L’engouement suscité par le projet est surprenant (…) et les enseignants font preuve d’une grande participation et d’un grand intérêt », assure à Il Libraio Claudia Sorlini, vice-présidente de la Fondation Cariplo. De plus, lors de la dernière édition de la Bologna Children’s Book Fair, le Bureau d’études de l’AIE a présenté quelques résultats.

Au terme de la première édition, 250 crèches de Lombardie et des provinces piémontaises de Novare et du Verbano-Cusio-Ossola ont bénéficié d'une augmentation de leur catalogue de livres dans les crèches, de l'ordre de 50 %. Cela impliquait plus de 7000 enfants et 1250 éducateurs, investis dans des activités avec et autour des livres.

Et l'on comprend combien cette campagne est impérative, pour répondre aux besoins des deux régions : 70 % des éducateurs interrogés déclaraient avoir utilisé, avant le projet, des livres rapportés de chez eux pour pouvoir mener des activités en classe.

On recommence, en plus grand

Au cours de la deuxième édition, 330 crèches dans certaines zones défavorisées de la Lombardie et du Piémont ont reçu en moyenne 23 volumes chacun. Le projet a impliqué plus de 10.000 enfants et environ 1500 éducateurs. Au total, 7573 dons ont été effectués.

Mieux : profitant de la Foire du livre de Bologne, dédiée au livre jeunesse, le projet a tenté de faire plus de bruit pour sensibiliser largement la population.

“Activer des dynamiques vertueuses”

D’après Renata Gorgani, vice-présidente de l’AIE, cette expérience « montre qu’en travaillant en profondeur sur le tissu social, il est possible d’activer des dynamiques vertueuses ». Elle souligne aussi l’importance de la création de « réseaux de collaboration sur le territoire qui subsistent dans le temps ».

En effet, l’initiative a poussé le personnel des crèches à investir davantage dans les livres en tant qu’outil de divertissement et d’apprentissage. Ainsi, avant de rejoindre l’initiative, 30 % des crèches impliquées ne disposaient pas de bibliothèque ou d’espace dédié aux livres.

Grâce au projet, les livres présents dans les 250 crèches sont passés de près de 11.240 à plus de 16.400, soit une croissance de 46,6 %. Dans 66,3 % des cas, ils ont été utilisés pour raconter des histoires, dans 40,1 % pour permettre aux enfants de se familiariser avec le livre, dans 35,4 % pour apprendre à reconnaître les personnes, les animaux et les objets, dans 25,6 % pour associer les mots à leur signification/concept, et dans 19,2 % pour regarder les illustrations (deux réponses maximum étaient possibles).

Plus particulièrement, le don des livres a motivé les éducateurs à organiser des activités et des jeux (dans 60 % des cas), des moments de lecture avec les parents (29,6 %) ainsi que des activités en collaboration avec les bibliothécaires (9,2 %).

Jusqu'à présent, l'engagement des éducateurs a limité les effets négatifs dans les territoires les plus fragiles. Toutefois, les différences persistent, ce qui met en évidence un problème structurel plus général qui nécessite des réponses de nature politico-institutionnelle.

Crédits photo : domaine public