Erri De Luca, Lola Lafon ou Javier Cercas rêvent l'Europe dans une revue

Cette revue, coédition inédite entre Arte et les Éditions du 1, porte une ambition, « rapprocher les Européens par la culture ». Pour ce faire, près de 200 pages dans lesquelles se croisent des écrivains et des artistes de différents domaines, « pour débattre et penser les enjeux politiques de l’espace culturel européen ».

Parmi ces invités, Erri De Luca et Lola Lafon, en dialogue dans ce numéro, mais aussi Javier Cercas, Andreï Kourkov, Maria Pourchet, Hartmut Rosa ou encore Wim Wenders. Catherine Poulain et François-Henri Désérable, pour leur part, livreront leurs observations au retour de reportages sur le terrain.

Ce hors-série propose également des reportages de terrain de la rédaction des Éditions du 1 à Malmö, sur les terres de l’Eurovision, ou en Grande-Bretagne, chez des agriculteurs orphelins de la politique agricole commune, sans oublier les contributions des signatures d’ARTE : Émilie Aubry (Le Dessous des cartes), Élisabeth Quin (28 minutes, avec sa sélection culturelle d’œuvres européennes) ou encore Sonia Devillers (Le Dessous des images).

François Busnel, également convié, présentera les mythes fondateurs de l'espace européen, tandis que Patrick Boucheron et Xavier Mauduit évoqueront son histoire.

Ce programme fourni sera illustré par des photographies, infographies et œuvres de divers artistes, pour « une plongée visuelle et poétique dans la diversité et la richesse du continent ».

La revue sera en kiosque et librairie à partir du 24 avril prochain, pour les six prochains mois, au tarif de 20 €.