Seconde Lecture : une application pour revendre ses livres facilement

Répertoriant de nombreuses enseignes, Nosoli souhaite intégrer un cycle économique basé sur la circularité.

À ce titre, c'est depuis avril 2023 que les trente librairies Decitre et Furet du Nord élargissent leur offre en ligne, en développant l'application « Seconde lecture ». Disponible sur Google Play et Apple Store, ce projet s'inscrit dans le but de « faciliter les démarches en ligne », souligne le groupe.

Cette application, chargée d'estimer la valeur de reprise de livres de l'utilisateur, souhaite « rendre accessibles la lecture et la culture à chacun dans sa diversité : lecteurs assidus, occasionnels, responsables ou fragiles économiquement. » En échange, un bon d’achat est proposé, utilisable au sein des librairies du groupe.

À LIRE - Seconde lecture : une boutique éphémère dédié au livre d'occasion à Lille

Durant les semaines qui ont suivi le lancement de l'application, l'entreprise affirme avoir constaté « un nombre croissant de téléchargements et d’utilisation de l’application », ainsi qu'un « impact positif sur la quantité moyenne des livres remis en seconde lecture ». L'application est active depuis plus d’un mois.

Basé à Tourcoing et à Lyon, le groupe Nosoli détient trente libraires en France, et une base de données de plus de 2 millions de livres.

Crédits photo : Groupe Nosoli