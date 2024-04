Les dépenses des ménages français pour le livre restent stables

Alors que les ventes en volume se sont tassées lors l'année 2023, éditeurs et libraires gardent un souvenir ému de l'année 2021, déclarée « exceptionnelle pour le livre » au moment des bilans de fin et de début d'année.

L'édition affichait alors 20 % de croissance en valeur en regard de 2020 et de 19 % par rapport à 2019, des chiffres qui avaient apporté une vague de soulagement, après l'incertitude des mois de pandémie, en particulier en 2020.

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) garde un œil sur les dépenses des Français, y compris dans le domaine de la culture. D'après les derniers chiffres disponibles, qui portent sur l'année 2021, les biens et services culturels dans leur ensemble représentent en 2021 1,3 % des dépenses totales des ménages (16 milliards €), quand les biens et services culturels connexes [les équipements comme les ordinateurs, télévisions, bouquets de programmes audiovisuels, etc.] pèsent pour 1,9 % (soit 24 milliards €).

Sur ces 40 milliards €, le livre en représente 11 %, soit 4,4 milliards € environ, un chiffre affiné par l'Insee pour atteindre 4,26 milliards €. Et l'Institut confirme le caractère exceptionnel de l'année 2021, puisque, pour la première fois depuis 2010, la consommation des ménages français pour le livre en valeur dépasse les 4 milliards €...

La stabilité du livre

Difficile d'imaginer pire période pour l'économie qu'une pandémie mondiale. Et pourtant, le livre s'en est sorti auréolé d'une aura de « valeur refuge », avec une résistance aux fluctuations des pratiques culturelles.

Quand certains médias traversent avec difficulté les années — notamment la presse, qui passe de 30 à 13 % dans les dépenses culturelles entre 1980 et 2021 —, le livre résiste plutôt bien à l'arrivée de nouveaux postes de dépense (les télécommunications, au début des années 2000) ou aux développements d'autres (le matériel et les biens et services liés).

Ainsi, si le livre représentait 14 % des dépenses culturelles totales des ménages français en 1980, il se maintient autour de 10 % depuis 2019, et n'a baissé qu'à 9 %, en 2000 et 2010, selon les chiffres de l'Insee.

Après celles de 2022, les informations économiques concernant 2023 sont particulièrement attendues : elles porteront sur une année marquée par l'inflation, avec une hausse estimée par l'Insee de 5,2 % des prix des livres sur un an. Le nombre d'ouvrages vendus a par ailleurs diminué, mais les tarifs plus élevés ont permis de compenser cette baisse.

Les données de l'Insee, extraites des Chiffres-clés, statistiques de la culture et de la communication 2023, sont disponibles ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0