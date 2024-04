2,5 millions € de butin en livres rares : un gang de voleurs démantelé

En quelques mois, les méfaits de ce réseau criminel sont devenus célèbres. Et pour cause, puisqu'il s'attaquait, « sans haine ni violence », aux bibliothèques universitaires et patrimoniales européennes, en profitant de mesures de sécurité légères, voire inexistantes, lorsqu'un ouvrage valant parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros est communiqué à des fins de consultation et de recherche.

Le modus operandi était simple : un homme se présente, doté d'une fausse carte d'identité, et au prétexte d'un travail de recherche, demande à consulter des exemplaires rares et anciens dans une salle de lecture. Quelques heures plus tard, tandis qu'un complice détourne l'attention des bibliothécaires, le faux chercheur dérobe les précieux ouvrages...

Ce plan somme toute assez simple avait été mis en œuvre à l'École normale supérieure de Lyon, en juillet 2023, et avait permis aux malfaiteurs d'escamoter plusieurs livres du dramaturge et romancier russe Alexandre Pouchkine, dont une édition de Boris Godounov de 1825 estimée à près de 70.000 €.

Parfois, le réseau revenait à des actions plus « traditionnelles » : en octobre 2023, la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) est victime d'une intrusion, en pleine nuit, qui débouchera sur le vol de huit livres d'une moindre valeur.

Un réseau international

Des similitudes apparaissent bientôt entre ces vols réalisés en France et d'autres, dans différents pays d'Europe. L'un des principaux suspects dans le viseur de l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), Mikheil Z., aurait participé aux vols de 17 ouvrages précieux à Vilnius, ainsi qu'à une action visant la bibliothèque de l'Université de Varsovie, en Pologne, qui aurait débouché sur la sortie de 80 exemplaires.

Rapidement, les enquêteurs mettent au jour un ensemble de larcins, vraisemblablement commis par le même réseau, en Lettonie, en Estonie, en Lituanie, en Allemagne, en Finlande, ou encore en Suisse, où un recueil de Pouchkine a été dérobé à la Bibliothèque de Genève.

Toujours le même mode opératoire, avec quelques variantes dignes de Mission Impossible, notamment lorsque les malfaiteurs remplacent les ouvrages convoités par des copies, plutôt convaincantes qui plus est. La Bibliothèque nationale de France sera victime du stratagème, avec neuf manuscrits rares et précieux de Pouchkine et du poète Mikhaïl Lermontov dérobés, pour un montant estimé à 650.000 €...

Les hypothèses des enquêteurs penchent pour l'appât du gain, assez logiquement. Mais aussi une possible entreprise politique de rapatriement de livres précieux d'auteurs russes vers la fédération dirigée par Vladimir Poutine. Un motif nationaliste, afin de rapporter un « patrimoine culturel devenu symbolique et identitaire », suggérait l'OCBC.

L'intérêt pour les auteurs russes relèverait plutôt d'un opportunisme financier : les ouvrages étaient ensuite vendus aux enchères à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Et, étant donnée l'ambiance entre la Russie et l'Union européenne, les autorités ne risquaient pas de coopérer...

Fin de partie ?

Europol, l'agence européenne de police criminelle, a annoncé l'arrestation de quatre suspects, liés à ce réseau criminel, au cours d'une action menée ce 24 avril en Géorgie et en Lettonie. « Au total, le groupe criminel serait responsable du vol d'au moins 170 livres, et à l'origine de dommages financiers s'élevant à 2,5 millions € environ, sans compter le préjudice patrimonial pour la société », note Europol.

Neuf personnes sont entre les mains de la justice : trois suspects ont été interpelés en Estonie, Lituanie et France, et deux autres sont déjà soupçonnés dans l'hexagone. Plus de 150 ouvrages ont été saisis lors des perquisitions de ce 24 avril, et un livre a d'ores et déjà été restitué à une institution française.

Selon Europol, le réseau criminel aurait démarré ses activités dès 2022, et réalisait des visites dans les bibliothèques visées, préliminaires aux différents vols. Les reproductions parfois utilisées pour duper le personnel étaient « d'une qualité remarquable », salue même l'agence au passage.

Photographie : Bibliothèque enchainée de la Cathédrale de Hereford, Herefordshire, Angleterre (illustration, Richard Ash, CC BY-SA 2.0)