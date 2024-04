Tétraplégique, l'auteur Hanif Kureishi “écrit bien plus qu'avant

Scénariste reconnu, notamment du film My Beautiful Laundrette (1985), de Stephen Frears, Hanif Kureishi avait acquis une renommée mondiale avec son premier roman, Le Bouddha de banlieue (1990, traduit par Michel Courtois-Foucy, 10/18), unanimement salué. L'émotion a été tout aussi générale lorsque le romancier et dramaturge britannique avait décrit, en janvier 2023, le terrible accident dont il a été la victime.

Il aura suffi d'une chute pour qu'il se retrouve incapable de bouger, sur un trottoir de Rome. Transporté à l'hôpital Gemelli, il bénéficie rapidement d'une opération de la colonne vertébrale. À son réveil, il est mis face à une douloureuse réalité : il ne peut plus s'alimenter ou même tenir un stylo seul, se retrouvant quasi totalement paralysé.

« Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun lien entre ce qu'il me restait de conscience et ce qui avait été préservé de mon corps », observait-il sur le réseau social X, quelques semaines après son entrée à l'hôpital. Il utilisait alors un logiciel d'assistance vocale, afin de pouvoir dicter facilement quelques messages.

Jour après jour, Kureishi a constitué une sorte de journal de convalescence, toujours en cours, sur le réseau social, mais surtout sur Substack, où ses lecteurs et lectrices peuvent le retrouver plus aisément. Ce n'est qu'en décembre 2023, soit près d'un an après sa tragique chute, qu'il a pu retourner chez lui, après être passé par 5 hôpitaux différents.

Une épreuve particulièrement difficile, mais qui lui a laissé « beaucoup de temps pour réfléchir. Surtout à l’hôpital, où le temps s’écoulait si lentement. Des heures et des heures pendant lesquelles je ne pouvais littéralement rien faire », explique-t-il au Guardian. « Je ne peux pas me servir de mes mains. Jouer sur mon téléphone. Jouer d’un instrument. Envoyer des emails. Je suis juste assis, à fixer le mur d’en face. »

Un sursaut de créativité

Enthousiaste malgré sa situation — il se déplace désormais en fauteuil roulant —, Hanif Kureishi poursuit : « Fixer un mur est un bon moyen de se montrer créatif. » Informé que ses mains seraient les dernières parties de son corps à retrouver un peu de mobilité et de finesse des mouvements, l’auteur ne s’avoue pas pour autant vaincu.

Il écrit désormais en parlant, un nouveau mode d’expression qu’il éprouve non sans déplaisir, « en dictant à un de mes fils ou à mon épouse Isabella », détaille-t-il. « Mes enfants m’appellent le Grand Dictateur car je leur crie dessus, et ils écrivent. Cela se déroule comme une longue suite spontanée de mots. Je me lance et me voilà parti — sans vraiment savoir où je vais aller, je ne le découvre qu’à la fin. »

Kureishi aurait trouvé son rythme, produisant jusqu’à 3000 mots en une session — « du jamais vu pour moi », précise-t-il.

Sa convalescence a aussi été accompagnée par l’adaptation théâtrale du Bouddha de banlieue, mise en scène par Emma Rice. En se replongeant dans ce récit, celui de son premier roman publié, il a relu en quelque sorte sa propre vie, puisque lui-même et Karim partagent un certain nombre de traits de caractère et d’événements biographiques. En conséquence, Kureishi s’est investi aux côtés de Rice, prodiguant conseils et avis à la metteuse en scène.

En s’appuyant sur ses écrits des derniers mois, le diariste finalise un ouvrage introspectif, intitulé Shattered (En morceaux). Un projet qui lui permet de se reconstruire, évidemment, mais qui pourrait aussi s’avérer une main tendue à d’autres personnes confrontées à de telles épreuves : « Bien que tétraplégique, je me sens de plus en plus comme une personne comme les autres. Écrire me procure de l’estime de moi et de la dignité. Je ne suis pas seulement un corps brisé. »

Photographie : Hanif Kureishi, en 2008 (Av Nrbelex, CC BY SA 3.0)