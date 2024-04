Fermeture de la Fnac : la “plus belle avenue du monde” sans culture ?

Inaugurée en 1997, la boutique-vitrine du groupe Fnac Darty devrait cesser son activité le 18 décembre prochain, selon actu.fr. Les principales causes de cette fermeture sont les loyers prohibitifs de l'avenue couplés à un « chiffre d’affaires en baisse, du fait d’une fréquentation du quartier par la clientèle naturelle de l’enseigne en diminution depuis plusieurs années » comme l'a indiqué l'entreprise à ActuaLitté.

La Fnac n'est pas le premier commerce dit « accessible » qui ferme sur les Champs-Élysées. Dernièrement, les habitants du 8e arrondissement ont également vu le Disney Store, H&M ou encore Pizza Pino mettre la clé sous la porte.

La culture : un luxe, sur les Champs

Sans oublier le tout autant emblématique Virgin Megastore, qui mourrait avec l'ensemble du groupe en 2013. Plus récemment, en décembre 2023, le Gaumont Marignan était contraint d'abandonner l'avenue après 90 ans d'existence. C'était le neuvième cinéma qui quittait les Champs depuis les années 1990. Il pourrait être suivi dans sa chute par l'UGC Normandie, dont on annonce la possible fermeture pour juin prochain.

Sur cette avenue de plus en plus luxueuse et de moins en moins parisienne, la culture ne semble plus avoir sa place. Les dirigeants de la Fnac Champs-Élysées avaient alors, entre autres, mis l'accent sur les produits connectés dès 2017 pour freiner la chute annoncée du magasin.

Ces actions ne sont malheureusement pas suffisantes pour répondre aux difficultés de ce magasin, dont les perspectives sont par ailleurs défavorables, avec l’orientation de plus en plus marquée de l’avenue vers le commerce de luxe et la clientèle internationale. — Fnac Darty

Pour régler le problème de cette boutique « lourdement déficitaire », « le projet de fermeture du magasin à la fin de cette année 2024 est la seule décision économiquement raisonnable et socialement responsable » affirme le groupe.

Fnac Darty dans le vert

Fnac Darty assure que l'ensemble des 101 salariés des Champs-Élysées seront reclassés sur un « poste identique à celui occupé, dans les mêmes conditions salariales » dans les autres magasins de Paris (Ternes, Saint-Lazare, Forum des Halles, Montparnasse, Beaugrenelle).

Enrique Martinez, directeur général du Groupe Fnac Darty, rassurait également sur le futur des autres magasins Fnac, lors d'un entretien pour Entreprendre : « Nous voulons développer des points de vente plus petits comme ceux déjà présents dans certains centres-villes en France. Nous avons déjà de très bons résultats avec ces formats. »

La perte symbolique du magasin des Champs-Élysées ne mine donc pas pour autant l'enthousiasme du groupe qui sortait du rouge en 2023, en affichant un bénéfice net de 50 millions €, après avoir enregistré des pertes de 32 millions € en 2022. Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élevait alors à 7,87 milliards €.

Crédits image : Antoine Demare / unsplash