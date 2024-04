L'Europe exclut le livre du règlement sur les retards de paiement  

Les parlementaires européens ont adopté, le 23 avril, une mesure excluant le secteur du livre du plafonnement des délais de paiement. Le règlement européen, étant « d’application directe », sera introduit tel quel dans le droit français, sans possibilité de modification.

Cela permettra au secteur du livre de continuer à négocier librement les délais de paiement entre libraires et fournisseurs.

Le SLF, dans un communiqué, a tenu « à remercier l’EIBF, les parlementaires européens qui ont voté en faveur de l’exclusion du livre du règlement européen, les acteurs de la filière ainsi que les ministres de la

Culture et de l’Économie français, pour leur soutien ».

En janvier, ActuaLitté relayait une lettre du Syndicat des Librairies Francophones de Belgique (SLFB), de l’Association des Éditeurs belges (ADEB) ainsi que le Partenariat Interprofessionnel du Livre et de l’Édition numérique (PILEn), qui s'étaient associés pour alerter sur le danger, pour le secteur du livre, de ce nouveau règlement sur les retards de paiement.

Les particularités du secteur du livre

Depuis plusieurs mois, le SLF et l’EIBF ont sensibilisé les autorités européennes aux risques que le plafonnement des délais de paiement posait pour les librairies et l'ensemble du secteur du livre en Europe.

L'année dernière, la Commission européenne avait proposé un règlement visant à limiter à 30 jours les délais de paiement entre entreprises, applicable sans exception à toutes les entreprises européennes. L'idée à la base : protéger les petites et moyennes entreprises.

Le règlement européen initial ne faisait pas de distinction entre les petites entreprises créancières, souvent dépendantes économiquement de grands groupes, et les petites entreprises débitrices, comme les librairies, qui subissent les conditions de paiement imposées par des fournisseurs plus importants. Ce règlement ne prenait pas non plus en compte les particularités culturelles du secteur du livre, telles que la saisonnalité et le délai moyen de vente des livres, qui est de 100 jours.

Exiger des libraires qu'ils règlent leurs achats en 30 jours aurait ainsi été déraisonnable et aurait nuit tant aux éditeurs indépendants qu'à leurs auteurs, selon le syndicat.

Ces particularités avaient déjà permis au SLF, en 2010, d'obtenir une dérogation française autorisant un plafonnement des délais de paiement à 45 jours, une règle que la législation européenne aurait remis en question.

Certains parlementaires européens avaient suggéré d'instaurer pour les librairies un système de « réserve de propriété », similaire au dépôt, où les livres resteraient la propriété des éditeurs jusqu'à leur vente. Le SLF avait critiqué cette idée, la qualifiant de « remède pire que le mal ».

Ce système aurait, selon ce dernier, favorisé un paiement plus rapide pour les éditeurs de best-sellers et retardé celui pour les livres à rotation lente, bouleversant ainsi profondément l'organisation logistique et financière du secteur. En outre, cela aurait réduit les libraires au rôle de mandataires des éditeurs, en contradiction avec leur statut d'indépendants.

Les librairies “menacées”

Dans le cadre de ses efforts pour influencer la Commission et le Parlement européens, le SLF a mandaté le cabinet Xerfi pour réaliser une étude évaluant l'impact d'une réduction des délais de paiement à 30 jours pour les librairies.

Elle a mis en évidence plusieurs points, parmi lesquels des délais de paiement en librairie actuellement longs, avec une moyenne de 76 jours pour tous les produits et de 80 à 90 jours spécifiquement pour les livres. Mais aussi la rotation lente des livres, qui se vendent en moyenne 100 jours après leur achat, des librairies qui ont un besoin significatif en fonds de roulement en raison de cette lente rotation des stocks et de la saisonnalité de l'activité, nécessitant le préfinancement d'au moins un mois de cycle d'exploitation.

L'étude analysait par ailleurs l'impact d'une réduction des délais de paiement à 30 jours, « sans appel » : un « choc de trésorerie », soit un besoin immédiat de plus de 110 millions d'euros de trésorerie supplémentaire dans les librairies ; sans mesures compensatoires, un tiers des librairies françaises, soit environ 1300 établissements, n'auraient pas pu supporter sur leurs fonds propres le besoin accru de trésorerie pour financer cette réforme, les menant potentiellement à la cessation de paiements.

Les deux tiers restants auraient dû utiliser en moyenne 75% de leurs fonds propres pour faire face à cette réduction des délais de paiement, fragilisant gravement leur capacité à financer un cycle de trésorerie déjà en déficit - les marges générées par les ventes ne suffisant pas à couvrir les charges de l'entreprise - entre janvier et août.

Photographie : illustration, Librairie GARIN, CC BY-NC 2.0