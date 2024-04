Une bibliothèque allemande théâtre d'une attaque à la machette

« Selon les informations actuelles, l'homme a déjà été banni de la bibliothèque en raison de son comportement négatif manifeste et répété », décrit Le Bureau national de la police criminelle (LKA) du Bade-Wurtemberg, dans un communiqué.

Et d'ajouter : « Lorsque l'équipe de la voiture de patrouille est arrivée, l'homme tenait une machette à la main et avait déjà attaqué un employé de la bibliothèque. Les services de secours ont alors été menacés et ont ensuite dû faire usage de leurs armes à feu. »

Un passif judiciaire

L'agresseur présumé était un homme de nationalité allemande, né à Sarrebruck et résidant à Mannheim. Il était connu des services de police avant cet incident, pour plusieurs comportements répréhensibles, rapporte le Mannheimer Morgen. Il avait été interdit d'accès à la bibliothèque.

Les enquêtes menées par le parquet de Mannheim et le LKA se focalisent à présent sur la reconstitution précise des événements, les motivations de l'assaillant, et les témoignages des témoins directs et indirects des événements.

L'Allemand de 31 ans avait été repéré mardi après-midi dans le quartier de la bibliothèque de la faculté d'économie. Lorsqu'il s'est ensuite révolté et a attaqué un employé, la police a été alertée. Lorsqu'une patrouille est arrivée, elle a trouvé l'homme la machette à la main, furieux.

D'après les témoignages recueillis, un seul coup de feu aurait été tiré. Des affirmations qui restent à être confirmée. Des étudiants étaient présents sur les lieux de l'incident et, selon la police, n'ont pas été mis en danger.

Le recteur de l'université de Mannheim, Thomas Puh, a expliqué dans un communiqué : « Nous sommes profondément touchés par ce terrible incident survenu sur notre campus universitaire et n'avons pas encore compris ce qui s'est passé. mes pensées vont aux personnes touchées, qui ont été témoins de l'incident de près, ainsi qu'aux proches de l'agresseur. »

Et d'ajouter : « Nous travaillons actuellement sur les moyens d'offrir un soutien psychologique supplémentaire aux personnes concernées. » Dans les jours à venir, l'université apportera par ailleurs son soutien aux enquêtes policières.

