Détenteur de la licence Le Seigneur des Anneaux, Embracer se divise

« Le début d'un nouveau chapitre. » Ainsi le groupe suédois Embracer présente-t-il sa formule : après avoir enchainé les acquisitions pendant plusieurs années, avec l'aide, notamment, du Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, il se divise en trois entités, toutes trois cotées à la Bourse de Stockholm.

Les actions des nouvelles sociétés créées par cette opération seront distribuées, en guise de dividendes, aux actionnaires du groupe Embracer sous sa forme actuelle. « Cette transformation est une étape importante pour la création de valeur à destination des actionnaires », assure Kicki Wallje-Lund, à la tête du comité exécutif d'Embracer.

« Grâce à cette nouvelle organisation, les trois entités pourront se concentrer sur la mise en œuvre de leurs propres stratégies et sur l'exploitation de leurs atouts respectifs, ce qui offrira des perspectives plus claires et distinctes aux actionnaires existants et aux nouveaux actionnaires. »

Mon précieux...

Parmi les quelque 9000 (!) licences détenues ou contrôlées par Embracer, une partie des œuvres d'un certain J.R.R. Tolkien, notamment la trilogie Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit. Une acquisition sans aucun doute onéreuse, réalisée en août 2022 et rapidement exploitée, avec un succès pour le moins relatif.

Le titre mobile Heroes of Middle-earth est passé relativement inaperçu, quand Lord of the Rings : Gollum, sorti en 2023, a été copieusement critiqué. The Lord of the Rings : Return to Moria, qui remonte à octobre 2023, s'en est bien mieux sorti. En début d'année, Embracer s'était dit satisfait des résultats liés à cette licence, et attend avec impatience la sortie du film d'animation Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim, repoussée à décembre 2024.

Middle-earth Enterprises, la société qui détient ces droits d'exploitation, devient à l'occasion de la réorganisation Middle-earth Enterprises & Friends, une entité spécialisée dans le développement et l'édition de jeux vidéo à très gros budgets et dans la gestion des licences, dont Le Seigneur des Anneaux et consorts, donc, mais aussi Tomb Raider, entre autres.

Notons que Middle-earth Enterprises & Friends abritera également le groupe Dark Horse Media, qui compte notamment la filiale d'édition Dark Horse Comics. Embracer en avait fait l'acquisition en mars 2022.

Deuxième société entrée en bourse, le Français Asmodee, cédé en 2022 à Embracer. Elle restera centrée sur les jeux de plateau, de l'édition à la distribution, avec un accent mis sur les produits tirés de licences. Parmi ces dernières, un communiqué de presse cite à nouveau Le Seigneur des Anneaux, mais aussi Game of Thrones, le multivers Marvel ou encore les productions Netflix.

Dernier volet de cette réorganisation, Coffee Stain & Friends réunira pour sa part tous les projets de jeux vidéo indépendants, ou aux budgets moins élevés, destinés aux consoles, PC, mais également au marché mobile.

Photographie : Middle-earth Enterprises & Friends/Embracer