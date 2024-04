Lagardère : baisse des ventes livre en France au 1er trimestre 2024

Le groupe Lagardère affiche plus généralement une « solide progression » de son chiffre d'affaires, par rapport à l'année précédente, avec une augmentation de 8,9% (12,4% en enlevant les acquisitions et un effet de change négatif du dollar et du yuan chinois), principalement soutenue par les performances de Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing donc, dans laquelle s'inscrit Hachette. Cette dernière d'une croissance aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au 31 mars 2024, il a enregistré un chiffre d'affaires de 1883 millions d'euros,

Selon Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général de Lagardère SA., « dans un marché moins porteur (Ndr : en comparaison de Lagardère Travel Retail), Lagardère Publishing maintient des niveaux d’activité records qui attestent de la robustesse de son modèle stratégique, notamment grâce au succès de best-sellers au Royaume-Uni et aux États-Unis. »

L'édition française en baisse

Plus précisément, Lagardère Publishing (Livres, Livres numériques, Fascicules, Papeterie, Jeux de société et Jeux sur mobiles) a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires à 576 millions d'euros, avec une augmentation de 0,8% en données comparables.

Au premier trimestre 2024, le poids du livre numérique dans le chiffre d’affaires total de Lagardère Publishing s’établit à 8,5%, contre 8,2% au premier trimestre 2023, et celui du livre audio numérique progresse à 6,7%, contre 5,2% au premier trimestre 2023.

En France, la branche a vu son chiffre d'affaires diminuer de 4,8%, principalement en raison d'une baisse dans le segment BD/manga, avec l'absence d'un nouvel album d'Astérix et Obélix comparable à L'Empire du Milieu, et d'une activité réduite dans les titres pratiques. Une progression a été notée dans le segment jeunesse, stimulée par le lancement du nouveau livre de Sarah Rivens, Lakestone. La littérature générale est restée stable, soutenue par les publications de mars 2024 de Guillaume Musso, Quelqu’un d’autre en grand format et Angélique en format poche, après un premier trimestre 2023 marqué par les succès du Prince Harry et Pierre Lemaitre.

Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires a en revanche progressé de 4,8%, porté par le succès continu des titres de backlist dans le segment adulte, notamment les deux premiers tomes de la trilogie The Empyrean de Rebecca Yarros, et la bonne performance de l'autobiographie de Matthew Perry en format audio, ainsi que le bon démarrage de Bride d’Ali Hazelwood en frontlist. L'activité a également été dynamique à l'international, particulièrement en Australie où les ventes de backlist ont augmenté.

Aux États-Unis, le chiffre d'affaires a augmenté de 3,4%, bénéficiant d'un bon début d'année pour Hachette Audio avec une croissance des revenus numériques audio, ainsi qu'une bonne dynamique des ventes en science-fiction chez Orbit, avec le succès notable du livre de Liz Cheney, Oath and Honor chez Little, Brown Adult.

En Espagne et en Amérique latine, le chiffre d'affaires est resté quasi stable avec une baisse de 1,0%, due à un ralentissement dans le segment adulte en Espagne et à des ventes moins dynamiques dans le segment jeunesse comparé au premier trimestre 2023, tandis que le Mexique a connu une progression en début d'année.

Une belle année 2023



Au 31 mars 2024, la branche Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration) a elle affiché un chiffre d'affaires de 1242 millions d'euros, en hausse de 18,7% en données publiées grâce notamment à des acquisitions récentes. La croissance a été particulièrement marquée en France (+16,2%) et dans la zone Europe Moyen-Orient et Afrique (+22,5%), tandis que l'Asie-Pacifique a vu une baisse significative de 15,5% due à un ralentissement économique en Chine.

Les autres activités de Lagardère, incluant les salles de spectacles et la radio (dont Europe 1), ont contribué à hauteur de 65 millions d'euros, malgré une baisse dans le secteur de la presse (Paris Match, Le Journal du Dimanche, JDD Magazine, la licence Elle).

En 2023, Lagardère a réalisé un chiffre d'affaires significatif de 8,081 milliards d'euros, en hausse de 14%, marquant les meilleures performances du groupe depuis 15 ans sous l'égide de Vivendi. Lagardère Publishing a contribué significativement avec 2,809 milliards d'euros de revenus, malgré un bénéfice légèrement en baisse à 301 millions d'euros.

En France et au Royaume-Uni, la croissance s'établit à 6,1%, tandis que les États-Unis ont vu leur marché reculer de 6,8%. L'Espagne et l'Amérique latine ont enregistré une forte croissance de 17,9%, surtout dans l'éducation, avec une part croissante des ventes de livres audio et numériques chez Lagardère.

