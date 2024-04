Reconnue coupable de faute, l'Agessa condamnée à indémniser un auteur

Il n’existait pas de « scandale Agessa », nuançait le Conseil permanent des écrivains. Tout au plus pouvait-on évoquer « l’affaire Agessa », ajoutait le SNAC qui sortait de sa torpeur dans une tribune mettant en cause ActuaLitté en mars 2021. La récente condamnation de la Sécurité sociale des artistes auteurs (anciennement Agessa) en obligera certains à se fouetter avec des ronces pour expier…

« On parle d’un scandale Agessa… il y a énormément de suspicion, d’accusations qui ont été faites sur les organisations, sur l’Agessa, sur les personnes, j’aimerais bien que ça, maintenant, ça cesse, parce que ça ne fait pas avancer le débat », avait affirmé Pierre-André Athané ancien président du Syndicat National des Auteurs et Compositeurs.

Et de préciser que lui-même s’était bien volontiers épargné le paiement de cotisations retraite qu’on ne lui avait pas réclamées : « [J]e me suis dit bon ben voilà, j’aurai un peu moins de retraite, mais finalement, ça m’économise quand même des sommes qui étaient entre 3 et 5000 € par an. J’avais pas trop envie de les sortir, et les ai pas sortis, mais je le savais. »

Cotisons, cautérisons ?

Tout commence avec ce qu’il est désormais convenu d’appeler le scandale Agessa : cet organisme aura, durant près de 40 années, oublié de prélever les cotisations vieillesse. C’est son directeur, Thierry Dumas lors d’un entretien sur France 2 diffusé le 30 janvier 2020, qui l’avait reconnu. Depuis 1977, près de 200.000 artistes auteurs furent concernés et conséquemment, privés de leurs droits normaux à la retraite.

Cette incurie contraignit à réformer le système en transférant la collecte des cotisations l'Urssaf Limousin, afin de moderniser le recouvrement des cotisations.

Rapporteur du Projet de loi de financement de la sécurité sociale, avouait en 2018, un certain Olivier Veran, estimait que « cette mesure permettra de remédier aux limites actuelles des procédures de recouvrement qui s’avèrent préjudiciables pour les intéressés ». Bien avant de devenir ministre de la Santé, et d’écoper pour partie du dossier, il ajoutait que cela garantirait mieux « à l’avenir leurs droits sociaux en assurant correctement le recouvrement des cotisations sociales ».

Cette évolution fut approuvée en mai 2019… et actée en décembre 2022. Sauf que jamais ni la responsabilité de l’Etat ni celle de l’Agessa ne fut officiellement reconnue.

Circulaire, y'a rien à voir

Sous couvert toutefois de ne pas léser celles et ceux qui n’avaient pas cotisé, un dispositif de rachat des cotisations fut mis en œuvre — la première circulaire le détaillant remonte à novembre 2016. Particulièrement attendue, en regard des appels délirants et inadaptés, une révision survint en 2022. Et un nouvel opérateur entrait en jeu : la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), supposée s'avérer plus diligente.

Charge lui incombait de fournir aux artistes auteurs le devis évaluant le rachat des cotisations. Les délais de traitement seraient raccourcis et tout rentrerait dans l’ordre. Mais là encore, c’est l’impéritie qui règne : soit les devis n’arrivent jamais, soit ils comportent de grossières erreurs… Les mêmes errances que celles déjà déplorées, ou comme le chante Britney Spears : « Oops!... I Did It Again. »

Dans ce contexte, certains courageux ont choisi la révolte et assigné feue l’Agessa en justice. Et l’un d’entre eux a obtenu gain de cause, dans une décision rendue ce 26 mars : cet écrivain relevait du régime de sécurité sociale des artistes auteurs entre 1996 et 2016, période durant laquelle aucune cotisation à l’assurance vieillesse n’a été appelée par l'Agessa.

En 2023, il a été contraint de racheter ses cotisations à un coût exorbitant, mais plutôt que de baisser les bras, il a réclamé réparation, pour divers préjudices.

L'Agessa reconnue coupable

La cour a en effet jugé que la Sécurité sociale des artistes auteurs avait commis une faute en omettant de collecter les cotisations vieillesse nécessaires et en manquant à son devoir d’information. Le plaignant n’y était pas allé avec le dos de la cuillère, demandant plus de 165.000 € de dommages-intérêts aux organismes concernés (ex-Agessa et CNAV).

Les demandes de réparation contre la CNAV — arguant d’une absence de faute prouvée de sa part —, auront été rejetées de même que le plaignant fut débouté de la plupart de ses demandes. Y compris celle concernant le remboursement des cotisations rachetées et la compensation pour la pension de retraite de base qu’il aurait pu percevoir plus tôt.

En revanche, le tribunal a reconnu un préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d’une retraite complémentaire et a accordé à l’écrivain 30.000 € de dommages et intérêts pour cela. À cette somme s’ajoutent 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de justice.

Plus intéressant encore, les dépens ont été imposés à la Sécurité sociale des artistes auteurs, et l’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. De la sorte, est définitivement actée la responsabilité de cette entité dans les manquements administratifs ayant causé un préjudice financier à l’écrivain.

La justice, unique recours ?

Jointe par ActuaLitté, la juriste et directrice de la Ligue des auteurs professionnels, Stéphanie Le Cam se « réjouit de ce que le jugement s’appuie sur le Rapport Racine, qui pointait voilà quatre ans déjà, ce problème de cotisation ».

« Ce défaut de prélèvement qui s’expliquerait par les limites du système informatique illustre une grave défaillance de pilotage interne et de contrôle externe. Les conséquences sociales en sont dramatiques puisque les artistes-auteurs concernés qui, de bonne foi, pouvaient légitimement aspirer à percevoir une pension de retraite à proportion des cotisations qu’ils pensaient avoir versées se trouvent privés de droits correspondants. » – Rapport Racine, pièce produite au débat par le plaignant

« Les organisations professionnelles dénoncent les cas de maltraitance administrative, notamment pour ce qui touche aux droits sociaux des artistes auteurs. Et personne ne semble s’en émouvoir. Mais quand un juge se penche sur ces questions, il donne raison au plaignant », ajoute-t-elle.

Et à l’attention de la nouvelle locataire de Valois, Rachida Dati, magistrate puis avocate depuis février 2010, la directrice note qu’il reste « bien des questions juridiques à traiter, que ce soit en matière de fiscalité, d’encadrement des contrats ou concernant l’IA. La nouvelle ministre sera peut-être sensible à la décision rendue… »

Qui casse, paye : enfin !

La représentante du Comité Pluridisciplinaire des Artistes-Auteurs et des Artistes-Autrices, Katerine Louineau, savoure littéralement les propos de la décision :

« Conformément aux dispositions de 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, la faute commise par un organisme de sécurité sociale qui cause un préjudice à un assuré engage sa responsabilité extracontractuelle. » – Décision du Tribunal Judiciaire de Paris du 26 mars 2024

« Lire enfin, comme nous n'avons cessé de le dire, que celui qui porte tort doit réparer, est très important, parce qu’à cette heure, aucune des personnes ayant subi les pratiques illégales de l’Agessa, donc de l'organisme de sécurité sociale des artistes auteurs, n’a obtenu de compensation », insiste-t-elle.

« Aujourd'hui l'Agessa est appelée SSAA, elle est désormais l'unique organisme agréé, et ce, bien qu'elle ait toujours manqué à sa mission concernant le recouvrement des cotisations. Au final comble de cynisme, les victimes de l'Agessa doivent elles-mêmes payer pour les dégâts. On marche sur la tête. »

Et d’espérer que « ce jugement à lui seul puisse faire comme une jurisprudence pour que tous les les artistes-auteurs spoliés de leurs droits à la retraite bénéficient enfin d’une compensation digne de ce nom. Avec sa circulaire de 2022, concernant le rachat des cotisations prescrites, le ministère de la Culture se cache derrière son petit doigt ».

On rira jaune en découvrant que ce même Thierry Dumas, directeur de l’Agessa confessant les négligences de son organisme en 2020, officie désormais comme directeur de la Sécurité sociale des artistes auteurs.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0