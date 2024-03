Revue XXI : le renouveau a sonné

La revue "XXI" est née en 2008 d'un projet croisant journalisme littéraire, richement illustrée, récits graphiques et des portfolios. Cette vision, portée par ses créateurs, Patrick de Saint-Exupéry et Laurent Beccaria, a marqué toute une génération de journalistes et de lecteurs. C'est ainsi qu'est apparu pour la première fois en France le terme "mook", contraction de "magazine" et de "book", dont "XXI" reste la référence.

L'aventure "XXI" s'est poursuivie en 2011 avec le lancement d'une luxueuse revue de photojournalisme, "6Mois", publiée uniquement en format papier deux fois par an. Une publication unique en France. Mais les problèmes économiques n'ont pas tardé à plomber l'aventure obligeant à une cession.

S'appuyant uniquement sur des éditions papier et ne disposant pas de site Internet, "XXI" et "6Mois" ont particulièrement souffert de la fermeture des librairies durant les confinements, puis de la forte augmentation du prix du papier. En août 2023, la société éditrice de "XXI" et "6Mois" a été contrainte de déposer son bilan : Indigo Publications, groupe de presse indépendant, s'est alors positionné pour la reprise.

Il voyait là un défi à relever, pour donner un nouveau souffle à "XXI". D'un côté, ils apportaient leur expertise de plus de quarante ans de presse d'investigation, avec leurs quatre publications en ligne. De l'autre, ils étaient convaincus qu'ils avaient beaucoup à apprendre de l'équipe de "XXI", reconnue pour la qualité littéraire de ses reportages, ses illustrations originales, ses portfolios et ses récits graphiques. Fin octobre 2023, une nouvelle aventure a commencé.

Leur priorité a été de lancer un site Internet à la hauteur de la revue. Celui-ci a été mis en ligne le 19 février 2024. Chaque semaine, ils creusent un sillon, à partir d'une histoire incarnée qui permet de raconter un système, un enjeu global, qu'ils déploient à travers plusieurs formats journalistiques.

Désormais, "XXI" se décline en deux temporalités : trimestrielle pour la revue, hebdomadaire pour le site. Ces deux moments de lecture se complètent en fonction du temps dont disposent leurs lecteurs, de leur humeur, de leurs préférences.

« Nos enquêtes et reportages ont emmené nos lecteurs dans le bureau de Macron, dans les secrets du coup d'Etat au Niger, ou encore dans la transmission d'une ferme en France. Nos lecteurs ont aussi pu comprendre comment le fournisseur alternatif Ohm Énergie a opéré un véritable casse légal à 100 millions d’euros au détriment d'EDF », indique l'éditeur.

Raconté par le journaliste Clément Fayol, cette histoire est le fruit dix-huit mois d'investigation, en partenariat avec « Complément d’enquête », annonce la Revue. Pour la lire en papier tous les trois mois, ou le thème hebdomadaire toutes les semaines en numérique, plusieurs offres de lancement sont proposées, et préférentielles, avant le 31 mars 2024.