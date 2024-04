L'enfer pour le “paradis du manga” : quel avenir pour piccoma France ?

À l’occasion d’une rencontre avec les employés, les nouveaux co-PDG de Kako Entertainement, Kisu Kweon et Joseph Chang, ont annoncé une réorganisation prochaine de l’entreprise. Filiale de Kakao Corp., la société prétexte un besoin de renforcer le secteur musical, ainsi que celui de films et de webtoons. Donc, piccoma.

Une fermeture en juin

Au Japon, la plateforme a dépassé 100 millards ¥ de revenus (61 millions €) en 2023, soit une croissance de sept fois le chiffre d’affaires de 2019. En présentant ses résultats annuels fin janvier dernier, la plateforme de webtoon promettait également d’élargir son offre, tout en considérant la nécessité d’être plus compétitif face aux concurrents.

Mais devenir le premier service d’abonnement à du webtoon et des mangas en ligne au Japon ne garantit pas une pérennité au niveau mondial. D’autant que le lancement de piccoma dans l’Archipel remonte à 2016, quand le lancement en France date de mars 2022.

Afin d’améliorer ses résultats, Kakao Entertainement annonce qu’il scindera ses activités pour construire une structure entièrement dédiée à la production audiovisuelle. Un revirement, puisque ces dernières années, l’évolution reposait sur des fusions et acquisitions : désormais, les co-PDG entendent stabiliser la société, à la demande de la maison-mère. Il s’agira de croître de l’intérieur et non plus avec des achats d’entreprises.

Conséquence, apprend ActuaLitté, la filiale française fermerait début juin 2024. Les résultats financiers de 2023 ne sont pas encore connus, mais ceux de 2022 affichaient un rouge écarlate : avec 1,65 million € de chiffre d’affaires, piccoma Europe, avec à sa tête le directeur général Hyung-Rae Kim, réalisait 13,26 millions € de pertes.

Plusieurs augmentations de capital furent décidées en juillet 2023 par l’actionnaire unique, Kakao Piccoma, afin de maintenir la filiale à flot — portant ainsi le capital social de Piccoma Europe à 40 millions €. Créée avec un capital de 12 millions € en septembre 2021, puis consolidée avec 14 millions € de plus en décembre 2022, piccoma avait forcé le respect et le passage : « En une année, ils ont réalisé ce qui aurait prix dix ans pour d’autres. Et l’on ne parle pas d’une start-up, mais d’une entreprise filiale de Kakao Piccoma, société japonaise solidement implantée », note un observateur.

La suite ?

Pour réussir ce tour de force, la piccoma Europe aura amplement investi, tant en marketing — avec une présence massive en 2022 et 2023 — et communication, pour faire exister la marque. Mais également en traduction, pour constituer un catalogue attractif en webtoon.

Collaborant avec plusieurs éditeurs français (comme Kurokawa ou Pika) pour la diffusion numérique de leurs œuvres, la société n’a pas opté pour un partenariat plus direct de commercialisation en librairie. D’autres, comme Webtoon, filiale de Naver, avaient en revanche opté pour cette solution — passant par les éditions Michel Lafon pour commercialiser des versions imprimées.

Quelle suite alors pour piccoma Europe ? Nous avons contacté la société pour obtenir plus d’informations, mais cette dernière n’a pas encore répondu à nos demandes de précisions.

« Travailler avec les Coréens n’est jamais évident », nous assure un connaisseur du marché. « Les différences de marché s’accumulent au point de rendre l’opérationnel complexe — que ce soit d’un point de vue culturel ou marketing. Il règne parfois une certaine incompréhension. »

L’alternative pour piccoma Europe serait donc d’être rapatrié en Corée du Sud d’où se poursuivrait l’activité.

À LIRE - Un Webnovel à l'européenne : la révolution numérique de la lecture

Selon plusieurs acteurs du marché, la société Delitoon (spécialisée dans le webtoon), rachetée en 2020 par une autre société sud-coréenne, Kidari Studio, pourrait tout à fait connaître un pareil déménagement, dans les prochains temps. Avec 7,02 millions € de CA en 2022, ce concurrent de piccoma avait enregistré 4,4 millions € de pertes. Delitoon n'a pas donné suite à nos sollicitations.

Crédits photo : piccoma Europe