Calculatrice en main, le syndicat des éditeurs compte trop bien

Quelle est la part qui, sur le prix hors taxe (la TVA du livre est de 5,5 %) revient à qui ? Les camemberts se suivent et provoquent habituellement des levées de boucliers. Ici, KPMG clarifie les choses dès le départ : sur un chiffre d’affaires de 1,12 milliard d’euros, libraires, diffuseurs et distributeurs se partagent 51 %. Le reste revient donc aux éditeurs et donc aux auteurs.

Mais c’est en lisant la suite que l’on sourcille, amusé : « Un quart du chiffre d’affaires des éditeurs revient aux auteurs », annonce donc le SNE, toujours un camembert à l’appui, reproduit ci-dessous :

On constate en effet que 24,8 % des 659 millions € relèvent du droit d’auteur (droits sur les ventes de livres et à-valoir) et 32,4 % pour la fabrication de livres. Et s’ensuit toute une liste de pourcentage, jusqu’à ce dernier, criant : 4,9 %, équivalent au résultat d’exploitation. Ce qu’il reste, donc, avant impôts : en somme, la marge.

En pointant les dépenses, le SNE exclut astucieusement les frais des maisons d'un camembert dévoilant la répartition globale du chiffre d’affaires...

Or, le camembert devrait en tout premier lieu pointer que sur les 49 % du prix de vente hors taxe, 42,8 % reviennent à l’éditeur. Que la répartition des débits qu’une maison effectue entre les salaires, les frais de fonctionnement, les charges et autres représente un appréciable effort de transparence. Mais paradoxalement, cet inventaire de coûts à la Prévert renvoie l’information inverse de la réalité.

Au choix, l’arbre qui cache la forêt, ou mieux : diviser (le pourcentage global), non pour mieux régner, mais noyer le poisson.

Cet affichage pose cependant problème : pour déterminer la part que prend une structure, quel sens a d'établir la liste de ses courses. Sinon celui d’affirmer que les éditeurs gagneraient moins que les auteurs ?

Sollicité, le Syndicat national de l’édition n’appréciera peut-être pas le camembert rectifié que nous proposons :

Car si un quart du chiffre d’affaires va au droit d’auteur, rappelons que 100 % du chiffre d’affaires va à l’éditeur, qui par la suite le répartit. C’est dans cette répartition que 32 % sont consacrés à la fabrication, et 42,8 % à la société.

Si l’étude ne propose pas le même modèle de ventilation permettant d’appréhender les coûts à l’intérieur des droits d’auteurs, c’est que le SNE n’en disposait pas, nous précise-t-on. Or, tout auteur serait à même d'expliquer les coûts qui sont retranchés de ses droits d'auteur : l'électricité, son loyer et son bureau, etc.

Le Syndicat reconnaît qu’une maison dispose bien des 42,8 % mais qu'il ne serait pas pertinent d'ajouter ces pourcentages, puisqu'ils équivalent des sorties futures d'argent. Sauf que pour payer toutes ces choses, il faut avoir en amont reçu l'argent. En outre, ces précisions définiraient mieux le fonctionnement – et tant pis si cela introduit un biais de compréhension : après tout, qu'importe le flacon, pourvu qu'il serve le propos.

Et ce, même si ces fameuses dépenses sont autant de leviers sur lesquels jouer et transformer du chiffre d'affaires en marge. Louons la transparence, mais gardons de la hauteur...

Les réactions n’ont par ailleurs pas manqué : Lewis Trondheim, rappelle que « les auteurs touchent en moyenne 8 % du prix de vente hors taxe d’un livre, pas 25 %. Peut-être les auteurs devraient payer un cabinet d’étude pour découvrir que la plupart des éditeurs sont millionnaires ».

Samantha Bailly, de son côté, estime que l’étude « nie que les créateurs et créatrices ont aussi des cotisations, frais, etc. [Droit d'Auteur] ça peut être la gestion collective, des redevances versées à des ayants droits d’auteurs morts, des droits d’auteur versés à des directeurs de collection (éditeurs), etc. Hallucinant de biais » !

L'autrice de BD, Cy, fait aussi un précieux rappel socio-économique : « Pour rappel, 53% des auteurs sont sous la barre du SMIC, dont 36% sous le seuil de pauvreté. » Quant à Olivier Gay, laisson-lui le mot de la fin :

Crédits photo : Matthew Henry / Unsplash