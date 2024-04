L'immense collection de VHS de Scorsese entre à la bibliothèque

On connait l'engagement de Martin Scorsese pour la préservation du patrimoine cinématographique, notamment par sa Film Foundation, qui œuvre pour la sauvegarde des pellicules originales des films du XXe siècle. Mais le réalisateur des Affranchis s'était lancé dans une entreprise tout aussi périlleuse dans les années 1980...

Il s'était alors mis en tête de créer une bibliothèque des programmes diffusés par la télévision américaine, des téléfilms aux documentaires, en passant par les émissions quotidiennes ou hebdomadaires. Scorsese ne s'était pas lancé seul dans cette entreprise : dans un bureau à New York, un ou une archiviste enregistrait selon les souhaits du réalisateur, à partir de plusieurs téléviseurs et magnétoscopes.

Paul Mougey, alors étudiant à l'université de New York, fut l'un de ces archivistes, pendant quatre ans, jusqu'au début des années 1990. « Il était toujours en train de regarder, d'absorber, d'apprendre », se souvient-il au sujet de Scorsese, auprès du Guardian. « Marty voulait une copie de chaque film existant au monde, on enregistrait tout. Il se sentait investi d'une mission de conservateur, pour créer une immense bibliothèque et la partager avec ses amis. »

Les VHS conservées par Scorsese lui servaient ainsi de références pour ses propres films, et se montraient bien utiles pour documenter les acteurs : un jour, Mougey a eu la bonne surprise de voir débarquer Robert De Niro en personne, venu récupérer un film recommandé par Scorsese, sur VHS.

Conservation et cinéma expérimental

Malgré l'ambition de Scorsese, le temps a fait son œuvre : les VHS ont été petit à petit remplacées par les DVD, puis par les Blu-Ray. Si les films peuvent subir les années sans affronts, les supports d'enregistrement, eux, deviennent plus complexes à visionner et, pire encore, se dégradent rapidement.

Aussi le réalisateur a-t-il cherché à donner sa collection, afin de compléter des archives télévisuelles grâce à la numérisation des VHS. Il a jeté son dévolu sur l'université du Colorado, un choix qui a pu surprendre puisque le réalisateur entretient une relation avec celle de New York, dont il est un ancien élève.

En réalité, la décision s'explique par l'histoire et les enseignements de l'université du Colorado, où les enseignants s'appuient sur des archives pour prodiguer leur savoir. Scorsese apprécierait cette méthode, et saluerait aussi, par ce don, « nos racines qui vont du côté du cinéma expérimental », souligne Erin Espelie, professeure associée en cinéma.

Les 52 boites ont rejoint les collections rares et originales de la bibliothèque de l'université en 2021, et les services ont catalogué chaque VHS, en reproduisant soigneusement les noms des programmes indiqués sur les étiquettes. Une entreprise de numérisation s'ouvre, afin de protéger plus durablement les enregistrements.

Évidemment, l'université se réjouit de conserver de telles pièces, qui permettront d'étudier un pan de l'histoire de la télévision américaine, mais aussi de jeter un œil par-dessus l'épaule d'un des plus grands cinéastes de son temps. À ce titre, les professeurs, dont Erin Espelie, s'amusent aussi de la présence de publicités et autres spots commerciaux, comme autant de dessins dans les marges d'un cahier d'inspiration...

Photographie : Quelques VHS de la Martin Scorsese VHS Tape Collection (University of Colorado Boulder)